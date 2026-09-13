Mircea Fodor a fost eliminat de la Mireasa sezonul 14, în gala de vineri, 11 septembrie 2026. Descoperă ce mesaj a transmis acesta după ce a părăsit show-ul și care a fost primul lucru pe care l-a făcut.

Descoperă ce mesaj a transmis și care a fost primul lucru făcut de Mircea Iulian Fodor | Antena 1

În gala Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, Simona Gherghe a anunțat deznodământul cursei de eliminare în care au fost Emanuel, Andrei Beleuț și Mircea. La final, acesta din urmă a fost eliminat, căci el a obținut cele mai multe dintre voturi.

Ulterior, înainte de plecare, concurentul a mai participat, pentru ultima oară, și la emisiunea Mireasa. Capriciile iubirii.

Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis concurentul după ce a fost eliminat de la Mireasa, daar și care a fost primul lucru pe care l-a făcut.

Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show

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Unul dintre cei mai controversați concurenți din sezonul 14 al emisiunii Mireasa a fost Mircea Iulian Fodor, în vârstă de 32 de ani, din Bacău. Acesta a fost protagonistul multor situații tensionate din casa băieților. Recent, acesta a fost acuzat de alți concurenți din casă că este imatur și că nu este constant în ceea ce privește interacțiunea cu fetele. Atitudinea lui și multele certuri avute l-au pus în situația de a fi propus spre eliminare, alături de Emanuel și de Andrei Beleuț.

Timp de mai multe zile, fanii îndrăgitului show de la Antena 1 au avut posibilitatea să voteze pe cine vor să elimine din competiție. Astfel, cu un total de 78,48% dintre voturi, Mircea Fodor a fost cel eliminat. Ulterior, concurentul a participat și la Mireasa. Capriciile iubirii, prilej cu care și-a luat la revedere de la colegii de competiție.

La scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa, concurentul a transmis un mesaj pentru urmăritorii săi.

„Acasă alături de fetița mea. Te iubesc. Mulțumesc tuturor celor care m-au votat să plec”, a fost mesajul transmis de Mircea Fodor în cadrul unui Story.

De asemenea, acesta a publicat și o imagine cu fetița, în vârstă de patru ani, semn că micuța i-a lipsit extrem de mult și revederea l-a bucurat din plin.

„Te iubesc din toată inima fetița lui tatiii”, a mai spus concurentul de la Mireasa sezonul 14.

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Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.