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Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Ce se întâmplă cu Daniela și Mihai, după emisiune! Cei doi au anunțat care este situația lor

S-a aflat care este situația dintre Daniela și Mihai, după marea finală a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Ce s-a aflat despre cei doi, imediat după terminarea sezonului 13.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 12:33 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 15:01
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În episodul 4 al show-ului Mireasa: Confesiuni, protagoniștii au fost chiar Daniela și Mihai, care au vorbit deschis despre relația pe care o au și despre viitorul lor, dar și despre cele întâmplate în casă, în timpul celui de-al 13-lea sezon.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Urmărește episodul integral AICI!

Ce se întâmplă cu Daniela și Mihai, după emisiune! Cei doi au anunțat care este situația lor, după marea finală a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Protagoniștii celui de-al cincilea episod al show-ului Mireasa: Confesiuni au fost chiar Daniela și Mihai, care au avut ocazia să răspundă la numeroasele întrebări adresate de Andreea Frățilă.

Întrebați care este situația lor în prezent și ce planuri au, cei doi și-au deschis inima și au spus ce au de gând să facă în perioada următoare.

„Suntem foarte bine, ne bucurăm de libertat”, a spus Mihai, care a confirmat faptul că au dormit împreună cu o seară înainte.

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„Astăzi suntem împreună până pe după-amiază, apoi eu o să plec. Acum am primit o veste că nu o să mai plec în cantonament, că o să rămân în oraș. Dar tot o să am foarte multă treabă, trebuie să țin mai multe antrenamente cu copiii. Dar o să rămân aici și o să am timp să ne vedem sută la sută”, a zis Mihai.

„Eu o să plec mâine la Râmnicu Vâlcea. Mâine o să plec acasă și vedem. Urmează să ne mai vedem, bineînțeles”, a zis tânăra, care a zis că nu știe ce va face în perioada următoare, când va merge acasă.

„Inițial am zis că mă voi axa pe partea de beauty, dar în următoarele două săptămâni trebuie să stau să îmi rezolv ce am de rezolvat”, a mai zis ea.

Tânărul nu s-a ferit să recunoască faptul că, dacă ar fi stat singur, nu ar fi ezitat să o ia pe Daniela la el acasă. Și de data aceasta, anumite reacții avute de Mihai au deranjat-o, căci a lăsat cumva impresia că relația lor nu este îndeajuns de avansată pentru ca el să o ducă pe Daniela acasă, la părinți.

„Dacă mama ta era de acord, ați fi stat împreună ca să vedeți dacă sunteți potriviți și în afara casei?”, a întrebat Andreea Frățilă.

„Adică mergeam cu ea acasă? Eu, cum am spus, nu merg acasă decât după ceva timp, pe cine aduc acasă înseamnă că e de viitor. Dar nu mă duc acasă după trei săptămâni. Simt că Daniela e de viitor, dar asta trebuie să simt în timp”, a zis Mihai, detaliu ce nu i-a picat bine tinerei.

colaj foto cu mihai si daniela si andreea fratila
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