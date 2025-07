La Mireasa: Confesiuni, Mihaela Drăguș a făcut o dezvăluire care i-a adus lacrimile pe obraji. Soția lui Ștefan și-a amintit de copilărie.

În sezonul 7 Mireasa: Confesiuni a existat o premieră. Psihologul Eduard Puiu a lăsat două întrebări-zestre pentru finaliștii celui mai recent sezon Mireasa.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 7. Mihaela izbucnește în plâns. Ce amintire i-a adus lacrimile pe obraji și cum a reacționat Ștefan

”Mihaela, dacă Ștefan nu s-ar descurca financiar nici în România, nici în Moldova, cât de disponibilă ai fi să vă mutați împreună în Spania și să începi ca ospătăriță într-un restaurant?”, a fost curiozitatea psihologul Eduard Puiu în privința Mihaelei.

În timp ce răspundea la întrebarea sa, Mihaela a făcut o confesiune dureroasă despre copilăria sa și sacrificiile pe care părinții le-au făcut.

Finalista a răspuns: ”Sunt disponibilă să merg oriunde, să merg cu el, și nu există neapărat să se pună problema de bani și așa mai departe, atât timp cât cei din spatele camerelor nu știu cât de grea copilărie am avut eu... Nu am fost ținută numai în puf și tot roz, tot frumos. Știu ce înseamnă să nu ai nimic și să mergi să stai măcar două zile și să cauți o pâine, și tot așa mai departe. Știu ce înseamnă părinții să meargă peste hotare. (...) Am lucrat mult ca să am, de asta am fost percepută greșit că am și caut. Dacă lucrez și am bani, sunt percepută că vreau mulți bani. De asta și vreau, pentru că văd potențial în el și vreau să fim puternici”.

Soția lui Ștefan a mai adăugat că a simțit lipsa părinților în momente cheie. Vezi mai multe detalii în episodul 2 Mireasa: Confesiuni, sezonul 7.

Despre Mireasa: Confesiuni

