Imagini uluitoare surprinse pe Transalpina în timpul codului roșu de viscol. Mașinile au rămas blocate

Imagini spectaculoase de pe Transalpina, lovită de un cod roșu de viscol. Mașini rămase blocate în nămeți din cauza vizibilității aproape zero. Care este starea drumului dintre Novaci și Rânca acum.

Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 11:34 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 13:24
Mașini rămase blocate în nămeți pe Transalpina din cauza vizibilității aproape zero. | Capturi Facebook / DRDP Craiova

În ultimele zile din acest an, iarna și-a intrat în drepturi, mai ales la altitudini de peste 1.700 de metri. Vestita șosea Transalpina a fost puternic afectată de un cod roșu de viscol, fenomen meteo extrem emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru zonele montane ale Carpaților Meridionali. Efectele au fost resimțite din plin pe drumul care leagă Novaci de stațiunea montană Rânca, iar turișitii aflați pe traseu abia au putut să înainteze cu mașinile.

Fenomenul meteo a adus cu sine rafale de vânt de peste 120 km/h, spulberând zăpada și reducând vizibilitatea aproape de zero. În aceste condiții, autoritățile au decis închiderea circulației pe tronsonul Transalpina dintre Novaci și Rânca începând cu ora 18:00 în seara zilei de 28 decembrie 2025. Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic și pentru a permite echipelor de intervenție să lucreze în condiții sigure.

Citește și: Cod roșu de ninsori și vânt puternic. În ce zone ale țării vor fi rafale de peste 120 km/h și vizibilitate redusă

Imagini uluitoare surprinse pe Transalpina în timpul codului roșu de viscol. Rafalele au bătut cu 120 km/h, iar mașinile au rămas blocate

Pe măsură ce viscolul s-a intensificat, autoturismele aflate pe Transalpina au rămas blocate sau semnificativ încetinite. Mulți turiști care urcaseră spre Rânca în weekend pentru a petrece Sărbătorile de iarnă sau pentru a profita de zăpadă s-au trezit într-o situație dificilă. Vizibilitatea redusă și rafalele puternice de vânt au făcut conducerea periculoasă chiar și pentru vehiculele echipate corespunzător.

Conform relatărilor de la fața locului, vizibilitatea în anumite zone a fost atât de scăzută încât șoferii au fost nevoiți să se bazeze exclusiv pe lumini pentru a se ghida. În plus, zăpada spulberată a format suluri pe carosabil, făcând dificilă menținerea traiectoriei. Multe mașini au fost obligate să stea în coloană sau să se întoarcă înapoi spre Novaci, unde condițiile erau ceva mai puțin severe.

Imaginile filmate la apus, surprinse de cei aflați în coloana de mașini, pe cât de spectaculoase par, pe atât de mult au pus în pericol șoferii. Cei mai mulți au tras pe dreapta din lipsa de vizibiliate.

Polițiştii și echipajele de intervenţie au instituit filtre pentru a preveni accesul pe tronsonul periculos și astfel au limitat numărul de autoturisme în zonele cele mai afectate. Într-o parte a zilei, accesul era permis doar cu condiții speciale, însă condițiile au degenerat atât de rapid încât urcarea a fost interzisă complet.

Astfel, ca efect direct al codului roșu, DN 67C a rămas închis între Novaci și Rânca până la îmbunătățirea condițiilor meteo. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis că traficul va rămâne suspendat până când viscolul se va domoli și drumarii vor putea interveni în siguranță cu utilajele pentru degajarea carosabilului.

Într-o postare oficială pe pagina de Facebook, autoritățile le-a cerut turiștilor aflați deja în Rânca să coboare spre Novaci cât mai curând posibil, înainte de închiderea totală a drumului. Pentru cei care au rămas în stațiune, autoritățile au organizat deplasarea în spatele utilajelor de deszăpezire pentru a reduce riscurile în timpul coborârii.

Luni dimineață, DRDP Craiova a informat că: „Se redeschide circulaţia rutieră pe DN 67C, (Transalpina), între Novaci şi Rânca, începând cu ora 09:15”.

Citește și: Cum va fi vremea după Revelion. Ce au anunțat meteorologii pentru toată luna ianuarie 2026

Specialiștii în meteorologie și autoritățile locale au explicat că un astfel de cod roșu de viscol este un fenomen rar, dar extrem de periculos în zona montană. Vântul puternic combinat cu ninsoarea continuă duce la acumulări rapide de zăpadă și la scăderea dramatică a vizibilității, făcând cirulația auto aproape imposibilă și crescând riscul de accidente.

De asemenea, meteorologii au avertizat că astfel de fenomene vor continua în perioada de iarnă, iar autoritățile rutieră și turistice îndeamnă turiștii să evite călătoriile în zone montane în perioadele cu avertizări meteo severe.

