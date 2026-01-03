Antena Căutare
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Cuplul din sezonul 12 despre care Petra Dumitru crede că are cele mai mari șanse de reușită

Petra Dumitru s-a numărat printre specialiștii de la Mireasa: Capriciile Iubirii care au fost alături de concurenții sezonului 12 Mireasa. La Mireasa: Confesiuni, Petra Dumitru a vorbit despre cuplurile formate în cadrul sezonului 12. 

Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 16:48
Petra Dumitru, invitată la Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 10 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Eduard Puiu, Petra Dumitru și Roxana Niciev. Specialiștii pot fi văzuți la Mireasa: Capriciile Iubirii, analizând situații din casa Mireasa și oferind recomandări de psihologi și psihoterapeuți. Vezi AICI episodul integral!

Care este cuplul din sezonul 12 Mireasa despre care Petra Dumitru crede că are cele mai mari șanse de reușită: „Fără să stau foarte mult să mă gândesc...”

Întrebată care crede că e cuplul cu cele mai multe șanse de reușită în afara casei, Petra Dumitru a răspuns fără să stea pe gânduri că Alex și Florina au resursele necesare. Petra Dumitru a mai nominalizat apoi alte două cupluri căsătorite.

„Fără să stau foarte mult să mă gândesc, aș spune Alex și Florina. Ei au toate resursele necesare în ei pentru a duce această relație la un nivel superior.

Psihoterapeutul Petra Dumitru a mai dat două nume de cupluri cu șanse mari să reziste, din punctul ei de vedere.

Lavinia și Adin, dacă se dezvoltă pe plan emoțional. Dacă nu vor face asta, va fi o relație puțin toxică, în care ea va asculta de vocea bărbatului în casă. Știm foarte bine, că aceste relații pot fi duse o viață întreagă înainte, dar nu aș spune că ar fi o relație în iubire și în sumare deplină. Aș spune și Liviu și Emily. La ei s-a simțit iubirea, dar să vedem dacă acel foc va fi întreținut sau nu”, a mai spus Petra Dumitru la Mireasa: Confesiuni.

Petra Dumitru și concurentii mireasa s 12
