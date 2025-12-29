Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. De ce Ionuț și Simona i-au susținut pe Alex și Florina, de fapt: „Am vorbit cu Sorin”

Ionuț și Simona au explicat care a fost strategia lor pentru Finala sezonului 12 Mireasa. De ce au ales să îi susțină pe Alex și Florina și în ce cupluri nu cred că vor rezista în afara emisiunii.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 6 au fost prezenți Ionuț și Simona, cuplu care s-a format pe ultima sută de metri, iar cei doi au ales să nu se logodească în emisiune pentru a avea timp să se cunoască mai bine în afara casei Mireasa. Vezi AICI episodul integral.

Deși ei nu s-au căsătorit în sezonul 12 Mireasa, Ionuț și Simona au ales să îi susțină pentru Marea Finală pe Alex și Florina. Băiatul chiar a pus la cale o strategie cu Sorin pentru a-și împărțit susținerea între cei doi și cuplul format din Adin și Lavinia, care a și câștigat.

Despre învingători, Ionuț spune că a fost bucuros că au câștigat ei. Băiatul susține că avantaujul lor a fost că au trăit toată experiența la maxim și nu și-au ascuns sentimentele.

„Eu cred că dintre cuplurile care s-au căsătorit, ei chiar meritau. Au demonstrat multe sezonul ăsta, se vedea că iubirea lor era foarte intensă și au trăit-o la maxim, cu bune, cu rele, nu s-au ascuns efectiv de nimic. Nu au ascuns nicio supărate și asta cred că a văzut și multă lume de afară. Chiar am fost bucuros că au câștigat ei”, a declarat finalistul sezonul 12 Mireasa.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rezista afară

De ce au ales Ionuț și Simona să îi susțină pe Alex și Florina, de fapt. Ce cupluri cred că nu vor rezista în afara casei

Cu toate că s-a bucurat de câștigul lui Adin și al Laviniei, nu acesta a fost cuplul pentru care a „girat”. La momentul „campaniilor”, Ionuț și Simona au apărut alături de Alex și Florin și i-au îndemnat pe telespectatori să îi voteze.

Dar se pare că alegerea sa a făcut parte dintr-o strategie, pusă la punct chiar și cu Sorin.

Am fost undeva la jumate, n aveam un preferat între ei doi care să câștige. În momentul în care am ales să îi susțin pe Florina și Alex a fost și altă chestie. Am vorbit cu Sorin și l-am întrebat pe cine susține. El mi-a zis pe Adin și Lavinia. Bun, hai să dăm și o șansă în plus la Alex și Florina și să încercăm să îi susținem și noi. Că deja ar fi devenit foarte dezavantajați. În plus, era și chestia cu bunică. Eu am fost, practic, însoțit în casa Mireasa și am ținut cont foarte mult și de chestia asta”, a explicat Ionuț în episodul 6, la Mireasa: Confesiuni.

Întrebați și ce cupluri cred că nu vor rezista în afara casei, Simona a răspuns, fără să stea pe gânduri: Liviu și Emily. Ionuț a contrazis-o și a adăugat că, din punctul lui de vedere, dintre cuplurile căsătorie nu vede pe niciunul să nu reziste, dar crede că fiecare mai are de rezolvat lucruri pe plan individual.

„Poate, la Denisa și Cristian pot să apară mici certuri pe viitor pentru că am văzut-o și pe ea impulsivă și trebuie să țină cont că la un moment dat poate și Cristian o să își piardă răbdarea. Că nici bunătatea și înțelegerea nu e la nesfârșit”.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Denisa și Cristian. S-au mutat sau nu în garsoniera închiriată de tatăl băiatului?

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!