Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Denisa și Cristian. S-au mutat sau nu în garsoniera închiriată de tatăl băiatului?

Denisa și Cristian, finaliștii sezonului 12 Mireasa, au vorbit despre viața după emisiune. Fiind la început de drum, aceștia au primit un ajutor important de la tatăl lui. Ce au povestit în episodul 2 din Mireasa: Confesiuni.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă.

Denisa și Cristian sunt protagoniștii episodului 2 din Mireasa: Confesiuni. Tinerii proaspăt căsătoriți au venit însoțiți de doamna Nicoleta și au povestit cum arată viața lor după finala sezonului 12. Denisa și Cristian s-au clasat pe locul 2 în Marea Finală, după ce clasamentul a fost foarte strâns o bună perioadă de timp.

Denisa și Cristian nu s-au mutat în garsoniera cadou de la tatăl băiatului. Ce s-a întâmplat după ce au ieșit din casă

Finaliștii sezonului 12 au spus că primul lucru pe care l-au făcut când au ieșit din casă a fost să meargă la apartamentul fetei pentru a-și vedea pisica.

„Momentan, încă stăm la Denisa, unde stătea ea înainte, pentru că perioada asta și cu sărbătorile mai mult suntem și pe drumuri, plecați, până rezolvăm toate lucruile, buletinul Denisei și am zis că ne mutăm de la 1 ianuarie. Momentat stăm aici, mutarea să fie ultima”

Cu toate acestea, se pare că nu este vorba despre garsoniera pe care tatăl băiatului îi anuțaseră că o închiriase când a venit în vizită în casă. Cei doi au povestit la Mireasa: Confesiui că nu le-a plăcut acea garsonieră, așa că părinții lui Cristian le-au închiriat un alt apartament, tot foarte aproape de ei.

Ei au primit vestea chiar în ziua cununiei civile.

„Facem vreo 10 minute. Mai mult ei să îi placă”, a spus Cristian.

„Da, o să merge, dacă o să fie nevoie. Ei oricând vin la noi. O familie unită. Normal că le respectăm intimitate. D-aia ne-am gândit că cel mai bine e să fie siguri. Eu nu știam. Prima dată a fost cu garsoniera, dar atât știam. Și acum, la Primărie, când a fost cu cununia le-a spus. A fost surpriză totală și pentru mine și pentru ei”, a povestit doamna Nicoleta.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!