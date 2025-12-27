Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce a dezvăluit Liviu despre relația cu Ștefania. Emily a recunoscut totul, pentru prima dată

Liviu a recunoscut adevăratul motiv pentru care s-a apropiat de Ștefania. La rândul ei, Emily a spus de ce a vrut să plece din emisiune, prima dată, și a amintit momentul cu trandafirul. Ce dezvăluiri au făcut finaliștii sezonului 12 Mireasa.

Emily și Liviu nu s-au ascuns și au recunoscut lucruri pe care în casa Mireasa ambii le-au evitat. În timp ce băiatul a dezvăluit că s-a apropiat de Ștefania pentru a-i demonstra, de fapt, lui Emily cum se comportă într-o relație, actuala lui soție a spus că l-a plăcut din totdeauna.

Tinerii însurăței au declarat la Mireasa: Confesiuni că între ei a fost dragoste la prima vedere dar ambii au fugit de propriile sentimente.

Liviu a recunoscut adevăratul motiv pentru care s-a apropiat de Ștefania: „Chiar dacă o să deranjeze...” De ce Emily a vrut, de fapt, să iasă din emisiune

„Acolo cred că era mai mult, nu pot să zic că au fost într-adevăr, sentimente, dar cumva umplea lipsa unei persoane care îmi putea oferea atenția, afecțiunea. Acum... o să mai spun ceva, chiar dacă probabil o să deranjeze, dar unele lucruri le facea și ca să le observe Emily. Am spus-o! Voiam să vadă cum sunt eu. Că sunt afectuos...”, a declarat finalistul sezonului 12 Mireasa.

Întrebată dacă ea, la rândul ei, simțea ceva când îl vedea pe actualul ei soț cu Ștefania, fata a răspuns sincer. Emily a spus că își dorea atât de mut să fie eliminată pentru că deși îl refuzase pe actualul ei soț în nenumărate rânduri, avea sentimtente pentru el și nu îl putea vedea cu altă fată.

„Dacă tot suntem la Confesiuni, cred că i-am spus doar lui, și la acea petrecere din anii 70, eram vreo 3 fete, inclusiv Ștefania și acele priviri, da, au fost. La un moment dat l-am văzut că se uita la mine, eu mă uitam la el și am stat acolo. Dar odată ce fugi, e ca acea minciună, care are un lanț și trebuie să spui mai multe. Odată ce ai spus nu, nu puteam să zic după da, mai ales că era și cu Ștefania. Mai ales după ce s-a terminat, eu fiind și o fire foarte geloasă, nu-mi doream să rămân acolo, să rămână și ea. Toate lucrurile acelea mă țineau pe dinăuntru. De aceea și dorința mea foarte mare de a pleca din casă. Aveam foarte multe seri în care mîă duceam ba în cameră, ba afară, mă descărcam, plângeam și îmi doream foarte mult să ies. Simțeam foarte multă presiune că nu puteam să dau înapoi pentru că voiam să fiu și de cuvânt. Odată ce am ieșit mi-a părut foarte rău”, a adăugat ea.

