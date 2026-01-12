Cele mai neobișnuite dispozitive prezentate la CES 2026. Gadget-urile care au atras atenția tuturor

Cele mai neobișnuite dispozitive prezentate la CES 2026 au atras atenția participanților, dar au devenit si rapid virale online.

CES e cel mai mare târg de tehnologie din lume. În 2026, spre deosebire de alți ani, giganții tech s-au concentrat mai mult pe dispozitive utile, în locul celor mai neobișnuite.

Dar, chiar și așa, unele gadget-uri au atras atenția, scrie Engadget.

Printre acestea se numără și unii roboți meniți să fie companioni, dar și monitoare așa cum nu am mai văzut până acum.

Unele tehnologii sunt menite să facă viața utilizatorilor mai ușoară, pe când altele se axează pe inovații neașteptate.

Cele mai neobișnuite dispozitive prezentate la CES 2026

CES reprezintă o rampă de lansare pentru numeroase dispozitive, de la companii mari, dar și producători mai mici.

Printre dispozitivele care au atras atenția se numără un aspirator robot Dreame Cyber X, ce poate urca scările. Pentru a putea face acest lucru, gadget-ul seamănă cu un tanc cu șenile.

Aspiratorul se fixează într-un suport de cățărare, așa că încă e nevoie de intervenție umană pentru a se delasa eficient.

Categoria roboților a fost aglomerată la CES 2026. Dincolo de roboții umanoizi, cei care au atras atenția sunt roboții care seamănă cu diferite personaje sau animale. OlloBot a mizat pe această direcție, cu un design inedit.

Robotul are un gât telescopic și e acoperit cu un material pufos, la care se adaugă o tabletă pentru expresii, fotografii și mesaje. Robotul și-ar dezvolta o personalitate în timp, în funcție de modul în care interacționează utilizatorii cu el și aspectul lui a fost comparat cu cel al unui pinguin extraterestru.

Ecranele inedite au atras atenția la CES 2026

Ecranul ASUS ROG Zephyrus Duo include 2 panouri OLED de 16 inchi într-un laptop de gaming. Zephyrus Duo folosește o tastatură detașabilă și un suport integrat, astfel încât să poți suprapune ecranele, să le desfaci sau să-ți aranjezi stația portabilă cum vrei.

Între timp, Legion Pro Rollable de la Lenovo poate fi transformat într-un monitor ultra-wide. Ecranul de 16 inchi se poate extinde fizic pe lățime, prin apăsarea câtorva taste.

Dincolo de dispozitive cu un design inedit, la CES au fost prezentate și gadget-uri care nu au mai fost văzute pe piață până acum. Throne e un computer montat pe toaletă care folosește camere și microfoane pentru a-ți analiza scaunul.

Frigiderul inteligent GE Profile promite să analizeze sertarul pentru legume și înregistrează ce se află în interior. O funcție de scanare a codurilor de bare integrată în dozatorul de apă poate adăuga produse pe lista de cumpărături printr-o simplă mișcare, pentru ca utilizatorii să nu cumpere alimente pe care le au deja și de care poate au uitat.

Chiar dacă au fost prezentate numeroase dispozitive care se află la limita dintre bizar și inovație tehnologică, experții sunt de acord că această ediție de CES s-a concentrat mai mult pe gadget-uri și electrocasnice mai cunoscute, în comparație cu cele care pot fi considerate neobișnuite.