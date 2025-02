Mireasa, sezon 11. Sora lui Ștefan, intervenție telefonică în direct. Ce a spus despre Mihaela: „Să înțeleg că ai dubii?”

Alexandra, sora lui Ștefan a intervenit în direct prin telefon la Miresa, Capriciile Iubirii. Doamna Mihaela a început să plângă când și-a auzit fiica.

După ce doamna MIhaela și-a pierdut cumpătul și a avut un scandal cu doamna Dorina, fiica sa a venit cu un sfat. Mama lui Ștefan a plâns când și-a auzit fiica la telefon.

„Să știți că sunt foarte mândră de voi, și mami, te-am înțeles perfect, dar ai puțin mai multă încredere în ce spun oamenii de acolo și Ștefi pentru că este spre binele tău. Noi te cunoaștem, știm că așa ești tu, nu te judecă nimeni și nu mai plânge! Ștefi, sunt foarte mândră de tine și de modul în care vorbești și te comporți.

Doamna Mihaela a plâns când și-a auzit fiica în direct. Ce a avut de spus Alexandra. Momentul în care un cuvânt spus de sora lui Ștefan i-a șters Mihaelei zâmbetul de pe buze

Întrebată ce părere are despre Mihaela, Alexandra a răspuns: „Sunt foarte frumoși împreună, văd multă atracție fizică, mi-aș dori să văd mult mai multe de atât, niște discuții mai mature. Eu nu am nimic de rău de spus, doar că vreau să mă conving mai mult. Am puține dubii. Mi-e teamă poate să nu cumva să ajungă fratele meu să sufere. E teama aceea de soră mai mare”.

În momentul în care Alexandra a răspuns: „Puțin” la întrebarea: „Să înțeleg că ai dubii?”, Mihaela a încetat să mai zâmbească.

