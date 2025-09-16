Mireasa, sezon 12. Băieții au făcut gesturi inedite pentru a o impresiona pe Denisa. Fata a desemnat un câștigător

Băieții au avut un task inedit. Fiecare a pregătit ceva pentru a o impresiona pe Denisa, iar noua concurentă Mireasa a desemnat un câștigător: pe Cristian.

Fiecare băiat a pregătit pentru Denisa un mic gest. Dian a făcut un avion de hârtie, Sorin a făcut un desen, Alexandru a făcut o clătită, Adin a spus un banc, Ionuț i-a oferit un trandafir din hârtie, Liviu a făcut o poezie numită: „Dansul orgoliilor”, Alex a făcut un moment de striptease, Virgil a cântat piesa „O stea”, de la Deepcentral, Kiprianos a făcut 10 flotări cu Denisa în spate, iar Cristian i-a pregătit cina.

Câștigătorul desemnat de Denisa a fost Cristian. Cristian și Denisa vor avea un date, iar Alexandru a fost foarte nemulțumit de jurizare.

Alexandru, foarte nemulțumit de jurizarea Denisei

„Orice efort pe care noi l-am fi depus să impresionăm să câștigăm task-ul era degeaba. Pentru că ea voia să iasă cu Cristian la date. Dar task-ul era despre altceva: să aleagă ea un băiat câștigător ca să iasă la date. Ideea era corectitudinea jurizării unui task. În momentul de față nu-mi mai prezintă niciun interes. Sunt două principii foarte rare: corectitudinea și cuvântul. Task-ul era ca Denisa să fie juriu, noi să o impresionăm, iar câștigătorul putea să iasă la date cu orice fată dorește. Noi din start nu am avut nicio șansă de câștig pentru că ea l-a ales pe Cristian.

„Am decis să câștige Cristian pentru că îmi doresc să-l cunosc, să văd cum gândește, să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă și mi-a atras atenția”, a spus Denisa.

