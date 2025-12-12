Mireasa, sezon 12. Ce cuplu a fost votat să părăsească emisiunea în ultima gală înainte de Finală. E vorba de 2 tineri logodiți

După 3 pauze publicitare în care au putut negocia, concurenții sezonului 12 Mireasa au votat un cuplu care să părăsească emisiunea cu o săptămână înainte de finală.

Potrivit regulamentului sezonului 12 Mireasa, anunțat prin AdrenaLINIA pe 22 august, un cuplu trebuie să părăsească emisiunea în ultima gală. În gala de pe 12 decembrie concurenții au votat un cuplu spre eliminare, dintre cele 6 formate (4 logodite și 2 nelogodite).

Cele 6 cupluri sunt:

Denisa și Cristian;

Emily și Liviu;

Alex și Florina;

Lavinia și Adin;

Simona și Ionuț;

Diana și Sorin.

„Astăzi veți vota un cuplu care să părăsească emisiunea. Va fi o votare fără precedent pentru că aveți voie să vorbiți între voi! Aveți voie să faceți strategii. Cuplurile pot încerca să convingă să rămână în casă. Faceți ce credeți în cele 3 pauze publicitare, astfel încât să rămâneți în casă, dacă vreți. Vă rog să vă gândiți foarte serios! Cine merită să rămână în Finală! Până la urmă Finala e despre povești de iubire!”, a anunțat Simona Gherghe la începutul galei Mireasa de pe 12 decembrie 2025.

Ce cuplu părăsește emisiunea în ultima gală înainte de Finală. După strategii și negocieri, concurenții sezonului 12 Mireasa au luat o decizie

Denisa a votat: Simona și Ionuț.

Emily a votat: Simona și Ionuț.

Diana a votat: Emily și Liviu.

Ștefania a votat: Emily și Liviu.

Iolanda a votat: Emily și Liviu.

Florina a votat: Emily și Liviu.

Simona a votat: Emily și Liviu.

Nicoleta a votat: Emily și Liviu.

Lavinia a votat: Emily și Liviu.

Loredana a votat: Emily și Liviu.

Cosmin a votat: Simona și Ionuț.

Cristian a votat: Simona și Ionuț.

Adin a votat: Emily și Liviu.

Liviu a votat: Ionuț și Simona.

Sorin a votat: Emily și Liviu.

Ionuț a votat: Emily și Liviu.

Alex a votat: Emily și Liviu.

Liviu și Emily au primit 12 voturi: „Emily, Liviu, ași pierdut șansa la marele premiu în valoare de 40 de mii de eurp. Dar aici intervenim noi, pentru că aici este despre iubire. Vă oferim șansa să rămâneți să vă căsătoriți, dar doar din iubire. Dacă vă decideți, să știți că n-o să mai fiți concurenți, dar participați la Finala Mireasa. Aștept un răspuns de la voi în emisiunea de luni”, le-a spus Simona Gherghe.

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie, cu 4 cupluri logodite: Denisa și Cristian, Emily și Liviu, Florina și Alex și Lavinia și Adin.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.