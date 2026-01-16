Mireasa, sezon 12. Cine este George. Vărul lui Adin a intrat în emisiune dornic să-și găsească sufletul pereche

George Urucu din sezonul 13 Mireasa are 23 de ani, este zodia Balanță și s-a născut în Turceni, județul Gorj. Totuși, el locuiește în Belgia, unde lucrează ca șofer pe camion.

George se descrie ca fiind amuzant, corect și precizează că dacă îți pune în cap ceva, se descurcă la orice. Nu i s-a întâmplat până acum, dar crede în dragoste la prima vedere. George a venit în Finala sezonului 12 Mireasa, pentru a-i fi alături verișorului, dar și pentru a o cunoaște pe Ștefania. Între vărul George și Ștefania nu s-a legat nimic, motiv pentru care a decis să vină la Mireasa.

Cine este George din sezonul 13 Mireasa. Cum a decis vărul lui Adin să vină în competiție

„Nu m-a convins Adin să vin la Mireasa, mi-a explicat anumite lucruri despre emisiune, decizia am luat-o singur și sunt convins că o să-mi găsesc persoana potrivită. Am trăit 80% din timp în Belgia. În România vin în concedii. În Belgia locuiesc cu fratele meu, deține el o casă acolo. Nu mi-a plăcut foarte mult școala, am luat Bacalaureatul și acolo s-au terminat studiile. Cred că am școala vieții”, a povestit George.

Până la 23 de ani consideră că a iubit o singură dată, referindu-se la prima dragoste, de la 16 ani.

„Ai mei s-au despărțit, dar eram destul de mare. Tatăl meu a fost mereu cu alcoolul”, a povestit George.

Despre viitoarea parteneră, George și-ar dori să fie blondă, gospodină, sp nu fie geloasă.

„Nu am avut o relație mai lungă pentru că mereu am fost plecat”, a spus George.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

