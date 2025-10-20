Mireasa, sezon 12. Cu cine s-a întâlnit Alexandra la scurt timp de la eliminare. Ce a postat fata după ce a părăsit emisiunea

După ieșirea din casa Mireasa, Alexandra a fost foarte activă în mediul online. Tânăra a fost eliminată în gala de vineri, 17 octombrie 2025, fiind pe ultimul loc în clasamentul publicului.

Imediat după ce a ieșit din casa Mireasa, Alexandra s-a întâlnit cu Emily. Cele două au mers la restaurant și au petrecut timp împreună. Ulterior, fata a mers acasă, unde s-a bucurat să petreacă timp alături de părinții ei.

Ce imagini a publicat Alexandra la scurt timp după ce a plecat din casa Mireasa

Alexandra a publicat un mesaj pentru cei care i-au urmărit parcursul în cadrul sezonului 12 Mireasa, la scurt timp de când a părăsit emisiunea:

„Vreau să vă spun câteva rânduri și să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în emisiunea Mireasa până ieri când drumul meu în emisiune s-a oprit. A fost o experiență unică de neuitat pentru mine din care am învățat foarte multe lucruri, am învățat să fiu eu să nu îmi fie rușine cu mie, să am încredere în mine și în abilitățile mele și în intuiția mea. Parcursul meu în emisiune a fost unul foarte frumos și scopul meu a fost atins, m-am îndrăgostit, m-am dezvoltat, am ajutat oameni din jurul meu și am cunoscut oameni minunați. Vreau să nu fiți triști pentru placarea mea, așa a fost să fie, atât a vrut Dumnezeu să fiu acolo. Important este că am plecat cu un bagaj mare de amintiri și de trăiri. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. În viața trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor și să luăm ce e mai bun și să învățăm lecții importante”, a transmis ALexandra pe contul ei de Instagram.

