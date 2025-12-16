Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. După ce Loredana a plâns la petrecere, Cosmin i-a transmis un mesaj: „Nu a vrut să răspundă la telefon, dar…"

Loredana a plâns la petrecere, iar Ștefania i-a fost alături. Fata a fost melancolică la auzul unei melodii, iar concurenții și-au dat seama că fata se gândea la Cosmin. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Raluca Preda i-a transmis un mesaj din partea fostului concurent. 

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 11:46 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 12:15

Plângeam pe melodia despre lăutar. Ștefi, eu sunt conștientă. Am dreptul să fiu supărată o dată în viață. Am avut ceva ce nu meritam și nu îmi mai doresc asta! Eu sunt conștientă, dar asta nu înseamnă că nu mi-e greu.

După ce Loredana a plâns la petrecere, Cosmin i-a transmis un mesaj: „Nu a vrut să răspundă la telefon, dar…”

Loredana, am un mesaj pentru tine. Dar înainte de asta aș vrea să-ți menționez că cei din producție au încercat să-l contacteze pe Cosmin. Cosmin a răspuns și nu știa nimic despre ce s-a întâmplat, e clar că s-a deconectat de la casa Mireasa și nu v-a urmărit. Ne-a rugat să-ți transmitem următorul mesaj: Loredana, Cosmin te roagă să nu te mai gândești la el. Nu a vrut să răspundă la telefon pentru că nu a vrut să-ți amplifice sentimentele, aceste trăiri, nu știm cum să le numim exact. Dacă ai sentimente pentru el te roagă, pentru binele tău, să-l uiți”, i-a spus Raluca Preda Loredanei.

Dar nu am sentimente, aveam o stare de petrecere. Invitată să-i transmită și ea un mesaj lui Cosmin, Loredana a spus: „Să stai liniștit că eu sunt bine. Nu am rămas cu gândul la tine, după ultima discuție am rămas amândoi împăcați, sâmbătă aveam așa o stare de melancolie, dar voiam să-ți spun Crăciun fericit și stai liniștit că n-am rămas cu gândul la tine!”

Cosmin este singurul concurent din sezonul 12 Mireasa care a decis să plece în gala de pe 12 decembrie, când porțile s-au deschis.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Colaj cu concurenții Mireasa

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

