Mireasa sezonul 12. Decizia lui Adin în privința relației cu Lavinia. Mai formează sau nu cei doi un cuplu?

După petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa, între Lavinia și Adin au existat tensiuni. În emisia live de pe 17 septembrie 2025 cei doi au fost întrebați dacă mai formează sau nu un cuplu.

În gala de pe 12 septembrie 2025 Lavinia și Adin au declarat că formează un cuplu, iar băiatul a susprins-o pe fată dăruindu-i un buchet de trandafiri în emisia live. La petrecerea de pe 13 septembrie, fata a dansat cu Sorin, iar Adin a fost foarte supărat, iar ulterior s-au certat. Ambii au plâns și s-au arătat afectați de situație. Familia lui Adin i-a sugerat băiatului să reununțe la Lavinia, în timp ce fata a spus că ea dorește să lupte în continuare pentru relația cu Adin.

Băiatul a primit o scrisoare de la Daria, sora lui, care i-a spus lui Adin că merită mai mult și că ar fi bine să pună punct relației cu Lavinia.

„Mie mi se ia foarte repede. Indiferent dacă e lângă mine sau nu e același lucru. N-a fost o greșeală, au fost acțiuni gândite. Mi-a zis sora mea și toate neamurile că ar trebui să mă retrag. Aș vrea să văd în viitor dacă s-ar schimba”, a spus Adin după ce a citit scrisoarea de la sora lui.

Decizia lui Adin în privința relației cu Lavinia: „O să o iert de data asta”

Simona Gherghe i-a rugat pe cei doi să discute în pauzele publicitare și să se gândească dacă mai vor sau nu să formeze un cuplu. Având în vedere că Lavinia s-a exprimat că dorește să lupte pentru Adin, decizia a stat în mâinile băiatului.

„Știu că pot iubi, știu că e persoana potrivită! Inima mea vrea să meargă către Adin și creierul tot către Adin”, a spus Lavinia despre Adin.

„Consider că a plâns destul și nu am comunicat ce mă deranjează. Cred că se pot schimba anumite lucruri. Nu bag mâna în foc. O să o iert de data asta, voi continua cu ea, dar la următoarea mică greșeală mă voi retrage. Nu vreau să iau decizii la nervi”.

Așadar, Adin și Lavinia formează în continuare un cuplu în casa Mireasa.

