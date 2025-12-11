Mireasa, sezon 12. Fetele și-au ales rochiile de mireasă. Primele imagini cu viitoarele mirese Denisa, Emily, Florina și Lavinia

În emisia live de Mireasa de pe 11 decembrie 2025 au fost difuzate imagini de la proba rochiilor de mireasă.

Cele patru fete care au depus actele în vederea căsătoriei și-au ales rochiile de mireasă. Denisa, Emily, Florina și Lavinia au probat rochiile în care se vor simți ca niște prințese în finala de pe 19 decembrie 2025.

Denisa, Emily, Florina și Lavinia și-au ales pe rând rochia de mireasă la care au visat. Fiecare fată a probat câte 2 rochii.

Fetele și-au ales rochiile de mireasă. Primele imagini cu viitoarele mirese Denisa, Emily, Florina și Lavinia: Este fix cum am visat”

Denisa a văzut rochia pe manechin și a știut că va fi a ei: „Am simțit anumite emoții când am văzut-o. A fost ca atunci când am intrat în emisiune și l-am văzut pe Cristian: punct ochit, punct lovit!”, a spus Denisa.

Lavinia a ales o rochie mulată, cu trenă detașabilă. „Parcă e făcută pentru mine. Este fix cum am visat eu și mă simt foarte bine. Am avantajul că pot să-mi dau trena jos”, a spus Lavinia care a plâns în direct.

Florina a ales o rochie de prințesă: „M-am simțit foarte bine în ea. Mi-aș fi dorit ca mama să fie acolo atunci”, a spus Florina, care a plâns în direct. „Un înger”, a spus bunica Virigina despre Florina în rochia de mireasă.

Emily a ales rochia tip sirenă: „Îmi bătea inima foarte tare”, a spus Emily.