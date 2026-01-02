Antena Căutare
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”

Jennifer Lopez a avut un mesaj clar pentru criticii care îi analizează fiecare apariție vestimentară. De ce o crtică fanii.

Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 15:10
În timpul primului concert susținut la Las Vegas, în cadrul turneului „Up All Night Live in Las Vegas”, diva latino a profitat de scena de la The Colosseum din Caesars Palace pentru a răspunde comentariilor legate de faptul că, la 56 de ani, nu ar adopta ținute „potrivite vârstei”.

În fața unei săli arhipline, artista a vorbit deschis despre reacțiile din mediul online. „Mă amuză lucrurile care apar despre mine…”, le-a spus Jennifer Lopez fanilor, înainte de a enumera criticile frecvente: „De ce se îmbracă tot timpul așa? De ce nu se îmbracă ca la 56 de ani? De ce e dezbrăcată tot timpul?”. Răspunsul ei a stârnit hohote de râs și aplauze: „Păi, dacă ați avea și voi un corp ca al meu, ați sta și voi dezbrăcați tot timpul!”.

Citește și: Cum arată Lynda, sora discretă a lui Jennifer Lopez. Artista a publicat imagini rare cu familia de Crăciun

Replica vedetei a fost primită cu entuziasm de publicul prezent, iar ecoul nu a întârziat să apară și pe rețelele sociale. Fanii au luat imediat apărarea cântăreței, lăudându-i forma fizică și disciplina. „Nu prea a mințit în privința corpului ei”, au comentat internauții. „Are un corp de milioane! Mușchi, putere, forme armonioase”, au adăugat alții, potrivit clickpentrufemei.ro.

Mai mult, mulți au comparat-o pe JLo cu artiste mult mai tinere. „Nici măcar vedetele tinere nu arată atât de bine ca Jennifer Lopez”, a scris un fan, în timp ce alții au subliniat munca depusă la sală și stilul de viață riguros al cântăreței, considerând că rezultatele ei merită respect, nu critici.

Cu toate acestea, aparițiile ei rămân un subiect controversat. Jennifer Lopez urcă pe scenă în costume din ce în ce mai îndrăznețe, admirate de fani, dar criticate dur de cei care consideră că artista depășește anumite limite. Până și prezența sa la o nuntă arabă, unde a purtat o ținută extrem de sexy, a stârnit reacții negative, unii internauți acuzând-o că ignoră convențiile și „bunul simț vestimentar”.

Citește și: Ce tarif cere Jennifer Lopez atunci când cântă la o nuntă. Suma colosală i-ar surprinde și pe cei mai bogați miri

Indiferent de opinii, un lucru este cert: la 56 de ani, Jennifer Lopez nu pare dispusă să se conformeze regulilor impuse de alții și își apără cu fermitate dreptul de a arăta și de a se îmbrăca exact așa cum simte.

Cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său. Ce detaliu i-a luat pe toți prin surprindere...
