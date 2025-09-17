Mireasa, sezon 12. Încălcare de regulament la „panica de la miezul nopții”. Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe în live

În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat că o concurentă a încălcat regulamentul.

Concurenții au avut 15 secunde la dispoziție să meargă în casa fetelor sau a băieților. Luminile s-au stins în timp ce tinerii ascultau numărătoarea inversă. Diana a mers în casa băieților, dar a auzit vocea lui Sorin în cealaltă casă și a dorit să încheie o discuție începută cu el. Chiar dacă s-a spus tare în boxe că timpul a expirat, Diana a părăsit casa în care se afla și a mers în cealaltă, ceea ce reprezintă o încălcare de regulament.

Diana a încălcat regulamentul. Ce sancțiune a primit

În emisia live de Mireasa au fost difuzate imagini în care se observa cum Diana a încălcat regulamentul. Crezând că e o sancțiune pentru întreaga casă, fata le-a spus tuturor că îi pare rău, însă de data aceasta a fost vorba despre o sancțiune individuală. Diana nu va mai putea participa la următorul task ca urmare a încălcării de regulament.

„E o sancțiune individuală de această dată. Nu vei putea să participi la următorul task!”, a anunțat-o Simona Gherghe pe Diana.

