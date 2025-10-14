Mireasa, sezon 12. Ionuț și Nicoleta, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns

În emisia live de Mireasa de pe 14 octombrie 2025 Nicoleta și Ionuț au declarat că sunt într-o cunoaștere oficială. Colegii i-au aplaudat și i-au felicitat.

Nicoleta și Ionuț s-au apropiat, iar băiatul i-a explicat ce simbolizează o cunoaștere în accepțiunea emisiunii Mireasa. Aflând că a fi în cunoaștere în casa Mireasa înseamnă că te axezi exclusiv pe o persoană în vederea formării unei relații, Nicoleta a precizat că ar vrea să se declare într-o cunoaștere cu Ionuț. Băiatul i-a spus că în urma discuției cu ea de la petrecerea de sâmbătă, a simțit că rezonează cu ea și că doar de ea este interesat.

„Am venit în casă cu un tipar. Chestia asta între noi doi, din partea mea, a venit de la sine și mi-a plăcut mult”, i-a spus Nicoleta. Băiatul a întrebat-o pe fată dacă vrea să mai cunoască băieți, iar aceasta a spus: „Nu. N-am pe cine!”.

Nicoleta și Ionuț sunt într-o cunoaștere în casa Mireasa

Nicoleta a mai spus că ea credea că există oameni în casă care nu consideră că ea s-ar potrivi cu Ionuț. „Eu i-am susținut de la bun început”, a spus Loredana.

Întrebați de Simona Gherghe dacă sunt într-o cunoaștere în casa Mireasa, Ionuț și Nicoleta au spus DA, mai întâi fata, iar apoi, după un mic moment de suspans, și băiatul.

