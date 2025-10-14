Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Alex a primit mesaje de la două foste iubite. Ce i-au transmis: „Cum ești tu cel real?”

Mireasa, sezon 12. Alex a primit mesaje de la două foste iubite. Ce i-au transmis: „Cum ești tu cel real?”

Alex din sezonul 12 Mireasa a primit mesaje de la două foste iubite. Concurentul a aflat despre mesaje la Mireasa, direct din culise. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 13:56 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 17:16

Fosta iubită a lui Alex, cu care acesta a avut o relație serioasă, l-a rugat pe concurent să nu mai vorbească despre ea în cadrul emisiunii. Băiatul i-a mulțumit pentru mesaj și a promis că va mai restrânge cuvintele despre relația lor. „Mi-aș dori să nu mai pomenești în emisiune despre problemele pe care eu le-am avut sau nu și mai ales despre relația noastră. Îmi asum vina pentru tot ce s-a întâmplat, dar nu cred că sunt singura vinovată”, a scris fosta iubită a lui Alex pe telefonul redacției Mireasa.

Pe de altă parte, altă fostă iubită, l-a acuzat pe băiat că i-a dat speranțe false.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Denisa s-a supărat pe Cristian. Ce gesturi ale iubitului au deranjat-o pe tânără

„Nu pot renunța la tine...”. Două foste iubite ale lui Alex au trimis mesaje pentru concurentul Mireasa. Ce au avut de transmis și cum a reacționat băiatul: „Cum ești tu cel real?”

„Dragul meu Alex, chiar dacă ultima dată am stricat toate zilele frumoase petrecute împreună, vreau să-ți spun că-mi pare rău și nu pot renunța la tine. Orice om merită o șansă, nu mă poți lăsa așa… La TV zici că ești un om cald, iar inima ta față de mine e rece ca o stantă de piatră. Cum ești tu cel real? Ai jucat doar teatru cu mine, de aceea m-ai adus la tine acasă și și-am cunoscut familia? Ca apoi să devin o aventură? Eu am sentimente foarte puternice pentru tine. Ultimul gest pe care l-am făcut după cearta cu tine te-a lăsat indiferent. M-ai blocat peste tot și nu au fost curios să vezi dacă mă simt bine sau dacă tragedia s-a întâmplat până la capăt. Am o grămadă de întrebări fără răspunsuri și vreau să le obțin de la tine. De ce mi-ai dat speranțe false? Spui că nu ai mai vrut nimic din cauza „imaturității mele și disperării”, i-a transmis Ioana, o fostă iubită a lui Alex, concurentului Mireasa. Aceasta a mai spus că ar vrea să intre în casa Mireasa 2 zile, pentru a discuta cu fostul ei iubit.

Citește și: Mireasa sezonul 12. O glumă a lui Dian a iscat un conflict în casa băieților. Alex: „Nu am venit aici să vă iau la jignit”

Colaj cu Alex de la Mireasa
+1
Mai multe fotografii

„Eu m-am despărțit de ea pentru că pur și simplu gândirile ei erau foarte banale. Niciodată nu știa ce face, ea lucra de la 5 la 1 noaptea. Niciodată nu știai ceea ce face. Ne-am despărțit cu 1 lună-2 înainte să vin la Mireasa. Nu a fost conexiune între noi. Ea nu părea o persoană de încredere cu care să fiu într-o relație serioasă. Poate să intre în casa Mireasa, dar n-o să rezolve absolut nimic”, a spus Alex.

Mireasa sezonul 12. Denisa s-a supărat pe Cristian. Ce gesturi ale iubitului au deranjat-o pe tânără... Chat-ul zilei la Mireasa, 14 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Ce a transmis prezentatoarea
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Ce a transmis prezentatoarea
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Familia unei concurente a venit într-o vizită-surpriză. Cine și-a făcut apariția în live
Mireasa, sezon 12. Familia unei concurente a venit într-o vizită-surpriză. Cine și-a făcut apariția în live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al Capitalei
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al... Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x