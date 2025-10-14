Mireasa, sezon 12. Alex a primit mesaje de la două foste iubite. Ce i-au transmis: „Cum ești tu cel real?”

Alex din sezonul 12 Mireasa a primit mesaje de la două foste iubite. Concurentul a aflat despre mesaje la Mireasa, direct din culise.

Fosta iubită a lui Alex, cu care acesta a avut o relație serioasă, l-a rugat pe concurent să nu mai vorbească despre ea în cadrul emisiunii. Băiatul i-a mulțumit pentru mesaj și a promis că va mai restrânge cuvintele despre relația lor. „Mi-aș dori să nu mai pomenești în emisiune despre problemele pe care eu le-am avut sau nu și mai ales despre relația noastră. Îmi asum vina pentru tot ce s-a întâmplat, dar nu cred că sunt singura vinovată”, a scris fosta iubită a lui Alex pe telefonul redacției Mireasa.

Pe de altă parte, altă fostă iubită, l-a acuzat pe băiat că i-a dat speranțe false.

„Nu pot renunța la tine...”. Două foste iubite ale lui Alex au trimis mesaje pentru concurentul Mireasa. Ce au avut de transmis și cum a reacționat băiatul: „Cum ești tu cel real?”

„Dragul meu Alex, chiar dacă ultima dată am stricat toate zilele frumoase petrecute împreună, vreau să-ți spun că-mi pare rău și nu pot renunța la tine. Orice om merită o șansă, nu mă poți lăsa așa… La TV zici că ești un om cald, iar inima ta față de mine e rece ca o stantă de piatră. Cum ești tu cel real? Ai jucat doar teatru cu mine, de aceea m-ai adus la tine acasă și și-am cunoscut familia? Ca apoi să devin o aventură? Eu am sentimente foarte puternice pentru tine. Ultimul gest pe care l-am făcut după cearta cu tine te-a lăsat indiferent. M-ai blocat peste tot și nu au fost curios să vezi dacă mă simt bine sau dacă tragedia s-a întâmplat până la capăt. Am o grămadă de întrebări fără răspunsuri și vreau să le obțin de la tine. De ce mi-ai dat speranțe false? Spui că nu ai mai vrut nimic din cauza „imaturității mele și disperării”, i-a transmis Ioana, o fostă iubită a lui Alex, concurentului Mireasa. Aceasta a mai spus că ar vrea să intre în casa Mireasa 2 zile, pentru a discuta cu fostul ei iubit.

„Eu m-am despărțit de ea pentru că pur și simplu gândirile ei erau foarte banale. Niciodată nu știa ce face, ea lucra de la 5 la 1 noaptea. Niciodată nu știai ceea ce face. Ne-am despărțit cu 1 lună-2 înainte să vin la Mireasa. Nu a fost conexiune între noi. Ea nu părea o persoană de încredere cu care să fiu într-o relație serioasă. Poate să intre în casa Mireasa, dar n-o să rezolve absolut nimic”, a spus Alex.