Mireasa, sezon 12. La cât începe ediția din 20 noiembrie. Anunțul făcut de Simona Gherghe: „Să nu credeți că s-a întâmplat ceva”

Simona Gherghe a anunțat că ediția de Mireasa din 20 noiembrie 2025 va începe mai târziu de ora 14:00, așa cum sunt obișnuiți fanii. De ce este amânat începutul emisiunii.

Înainte de a începe emisia live de azi, Simona Gherghe a ținut să facă un anunț important. Moderatoarea a anunțat că ediția de joi, 20 noiembrie 2025, va începe după ora 14:00, pentru că pe Antena 1 difuzează tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial 2026.

„Mâine e joi. Noi o să fim aici cu toții, la ora 14:00, dar nu o să începem emisiunea la ora 14:00 pentru că va fi o transmisiune specială. Este tragerea la sorți a echipelor care vor juca barajul pentru Campionatul Mondial 2026, pe care îl transmite Antena 1, inclusiv România intră la baraj, deci cumva e o miză foarte mare și pentru noi să aflăm cu cine o să jucăm. Așa că așteptați-ne. Venim, după ora 14:00. La un moment dat când se termină tragerea la sorți”, a anunțat Simona Gherghe.

Astfel, ediția Mireasa de joi începe la ora 15:00.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

