Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Simona, Nicoleta și Iolanda. Cine părăsește emisiunea

Simona Gherghe a anunțat în gala din 28 noiembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat trei concurente. Timp de o săptămână, publicul a ales între Nicoleta, Iolanda și Simona pentru a părăsi emisiunea.

Nicoleta a intrat în cursă fiind nominalizată de casă, Iolanda a fost moștenirea lui Marius, iar Simona a intrat în calitate de concurentă aflată pe ultimul loc în clasamentul publicului.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Simona, Nicoleta și Iolanda

Simona avea mari emoții, fiind iubita lui Ionuț. Iolanda a fost într-o relație cu Alexandru, dar cei doi s-au despărțit, iar la două ore de la separare el o ținea de mână pe Nicoleta, care a făcut solicitare ca băiatul să rămână în casă pentru ea. Înainte de aflarea rezultatului, Nicoleta a dorit să spună că-și dorește ruperea cunoașterii cu Alexandru.

Simona Gherghe a anunțat ce fată părăsește emisiunea Mireasa.

„Procentele sunt: 25,70%, 49,52 % și 24,72%. Rămâne în casă Iolanda. O să anunț numele fetei care va părăsi emisiunea. Fata care părăsește emisiunea e Simona”

„Mă așteptam pentru că nu e corect și ce a făcut Alexandru a fost o strategie. Dar dacă nu se apreciază ce e real...”, a spus Simona plângând.

„Sunt dezamăgit complet de public”, a spus Ionuț.

Simona Gherghe i-a spus fetei că nu este în top.

De ziua Antenei, Simona a primit o amuletă: „Nu se putea ca de ziua Antenei să despărțim un cuplu”, a spus Simona Gherghe. Mâine, pe 29 noiembrie, Antena 1 împlinește 32 de ani de la prima emisie.

