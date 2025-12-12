Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Simona și Nicoleta. Ce fată părăsește emisiunea în ultima gală

Simona Gherghe a anunțat în gala din 12 decembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat două concurente. Timp de o săptămână, publicul a ales între Nicoleta și Simona pentru a părăsi emisiunea.

Nicoleta a intrat în cursa de eliminare fiind nominalizată de casă și fiind și „moștenirea” lui Casian. De asemenea, iubita lui Ionuț a fost pe ultimul loc în clasamentul publicului și a intrat astfel în cursă. Înainte de a afla rezultatul cursei de eliminare, Simona și Ionuț și-au spus „Te iubesc!”.

Timp de o săptămână, fanii Mireasa au votat pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1/secțiunea Mireasa o fată care să părăsească emisiunea.

Simona vs Nicoleta. Cine părăsește casa Mireasa?

În gala de pe 12 decembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare dintre Simona și Nicoleta, precum și procentele de vot.

Articolul continuă după reclamă

„Procentele sunt: 70,09% la 29,91%. Iar fata care părăsește emisiunea este Nicoleta”, a aniunțat Simona Gherghe.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie, cu 4 cupluri logodite: Denisa și Cristian, Emily și Liviu, Florina și Alex și Lavinia și Adin.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.