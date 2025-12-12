Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, două anunțuri importante la începutul ultimei gale: „Vă rog să vă gândiți foarte serios”

Simona Gherghe a început gala de pe 12 decembrie 2025 cu două anunțuri care i-a luat prin surprindere pe concurenți.

Simona Gherghe a anunțat că în gala de pe 12 decembrie se va întâmpla ceva ce nu s-a mai întâmplat la Mireasa! Concurenții au fost invitați se se uite pe ecran la imagini cu poarta casei care a fost deschisă. Până la finalul emisiei live de azi, concurenții care nu-și doresc să rămână până la finală, pot părăsi casa. De asemenea, Simona Gherghe i-a anunțat că ce a spus pe 22 august rămâne în picioare: un cuplu va fi votat pentru eliminare!

Simona Gherghe a avut 2 anunțuri importante:

La finalul galei de pe 12 decembrie cei care își doresc să plece, au porțile deschise;

Se votează un cuplu pentru eliminare. Concurenții au voie să vorbească între ei și să facă strategii și negocieri în cele 3 pauze publicitare.

Simona Gherghe, două anunțuri-bombă la începutul ultimei gale din acest sezon. Ce se va întâmpla astăzi: „Nu au mai fost niciodată la Mireasa”

„Este o gală cu totul și cu totul specială pentru că astăzi se vor întâmpla 2 lucruri care nu au mai fost niciodată la Mireasa. Mai mulți concurenți s-ar putea să plece. E ceva ce n-am mai făcut până acum. Vreme de 3 ore aveți răgaz să vă gândiți dacă vreți să plecați sau nu! Cine consideră în acest moment că vrea să plece acasă, este liber să plece!”, a fost primul anunț al Simonai Gherghe.

„Astăzi veți vota un cuplu care să părăsească emisiunea. Va fi o votare fără precedent pentru că aveți voie să vorbiți între voi! Aveți voie să faceți strategii. Cuplurile pot încerca să convingă să rămână în casă. Faceți ce credeți în cele 3 pauze publicitare, astfel încât să rămâneți în casă, dacă vreți. Vă rog să vă gândiți foarte serios! Cine merită să rămână în Finală! Până la urmă Finala e despre povești de iubire!”, a fost al doilea anunț al Simonei Gherghe.