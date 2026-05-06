Mireasa, sezon 13. Acuzații de furt în casa fetelor. Ce lipsește: „Am o veste proastă”

Daniela i-a reproșat Claudiei că nu i-a returnat creionul cosmetic pe care i l-a împrumutat. Claudia a spus că acel creion nu se află la ea și s-a simțit ofensată de acuzația de furt.

„Stai liniștită! Păstrează-l tu! Vreau doar să-ți arăt ce fel de femeie ești!”, i-a spus Daniela Claudiei.

„Nu este la mine! Tu mă acuzi pe mine că ți-am furat ceva. Nu mai comenta. Vii și mă acuzi pe mine, frate! Vezi că faci o chestie gravă”, a răspuns Claudia.

Am o veste proastă”. Acuzații de furt în casa fetelor de la Mireasa. Ce lipsește și cine a fost trasă la răspundere

„Ți-am cerut creionul pe care mi l-ai cerut. Oprește-te prințesă mică și dulce ce ești! Hai fugi de aici”, a continuat Daniela.

„Îți place să te dai importantă, Daniela. Tu nu înțelegi că nu e la mine creionul tău?”, a mai spus Claudia.

„Nu e despre creion, ci despre felul în care faci lucrurile. Iei ceva și ai impresia că obiectul îți aparține”, a mai spus Daniela.

Roxana le-a spus și ea fetelor că a găsit borcanul de cremă de ciocolată din dulapul ei gol. Fata și-a amintit cum Claudia a luat ciocolată de la ea fără să-i ceară și i-a făcut atunci observație.

În direct la Mireasa, în ediția de pe 6 mai 2026, Daniela a spus că în continuare lipsește creionul ei cosmetic, iar Claudia a precizat că a mai văzut-o și pe Paula umblând în cutia de cosmetice a Danielei. De asemenea, Claudia i-a amintit Danielei că mai merge să se machieze în bucătărie și poate și-a rătăcit acolo creionul.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.