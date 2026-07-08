Mireasa, sezon 13. Alexandru a transmis mamei sale un mesaj complet neașteptat, după ce a citit scrisoarea de la ea! Ce i-a zis

Descoperă ce mesaj complet neașteptat i-a transmis Alexandru mamei sale, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, după ce a primit scrisoarea de la ea.

În ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubrii, Alexandru a dorit să transmită mamei sale un mesaj neașteptat. Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după ce Simona Gherghe i-a citit, în ediția precedentă, scrisoarea trimisă de mama lui. Descoperă în rândurile de mai jos reacția concurentului.

Alexandru a transmis mamei sale un mesaj complet neașteptat, după ce a citit scrisoarea de la ea! Ce i-a zis, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa

În ediția de ieri a îndrăgitului show matrimonial, chiar în direct, în platou a sosit o scrisoare din partea mamei lui Alexandru, care aducea vești importante. Simona Gherghe a citit scrisoarea și concurentul a ascultat cu multă emoție.

În bilet, mama tânărului s-a adresat fiului său și i-a spus că va continua să îi fie alături indiferent ce va alege în viață și pe ce drum va alege să meargă, i-a spus că îl iubește și l-a sfătuit să își păstreze calitățile care îl definesc. Un detaliu observat de mulți a fost faptul că mama tânărului s-a adresat doar fiului său și nu a avut niciun cuvânt de transmis Giuliei.

Ulterior, seara, Giulia și Alexandru au primit ocazia de a transmite și ei mesaje celor dragi.

„Bună seara! Sper că acest mesaj vă găseste pe toți cu bine. Avem câteva mesaje de transmis”, a zis Giulia.

„Mamă, să știi că te iubesc și îți mulțumesc din suflet pentru că ne ești alături, îți mulțumesc și pentru scrisoare, chiar dacă ai vorbit la singular, o să vorbim noi acasă, nu este niciun fel de problemă”, a început Alexandru.

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„Este important că a primit Alex, pentru liniștea lui sufletească. Și sincer, mă bucur enorm pentru el”, a fost replica Giuliei.

„Sincer să fiu, mi-aș dori foarte mult să faci tot posibilul să ajungi vineri, chiar dacă știu că ești ocupată și știu că tu cu timpul sunteți două lumi paralele. Dar măcar pe seară ar fi indicat să ajungi în București să ne vedem, pentru că eu s-ar putea să ajung în București peste două săptămâni și nu cred că vrei să ne vedem doar web. Și mai am încă un mesaj pentru Vio: te iubesc foarte mult și nu mai e mult până ne vedem toți. Vă vreau tari pe amândouă, pentru că acesta esgte cel mai important lucru. Vă iubim”, a mai zis Alexandru.

„Vă iubim, îmi salut și eu familia. Îmi este foarte dor și mai e foarte puțin și ajungem amândoi la voi”, a mărturisit tânăra.

Alexandru a transmis un mesaj chiar și pentru familia Giuliei, despre care a spus că acum este și familia lui.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.