Mireasa, sezon 13. Imagini de la logodna lui Sebastian cu Amalia. Cum a cerut-o tânărul în căsătorie pe aleasa inimii lui

Sebastian și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru de poveste, la Bicaz. Amalia a plâns de emoții în momentul în care a primit inelul de logodnă.

Amalia și Sebastian formează al doilea cuplu logodit din sezonul 13 Mireasa. Băiatul și proaspăta lui logodnică au trăit momente de vis, la munte. Sebastian avea un discurs pregătit, însă și-a uitat cuvintele și a tremurat din toate încheieturile în momentul în care i-a adresat Amaliei marea întrebare. „Vrei să fii soția mea?”, întrebarea pusă de Sebastian cu multă emoție în glas a primit un mare DA din partea Amaliei.

Imagini de la logodna lui Sebastian cu Amalia. Cei doi formează al doilea cuplu logodit din sezonul 13 Mireasa

În emisia live de Mireasa de pe 17 iunie 2026 au fost difuzate imagini de la logodna dintre Sebastian și Amalia. După logodnă, cei doi au avut parte de prima noapte de intimitate, la hotel.

După o plimbare pe lac cu barca cu motor, cei doi au avut o ședință foto la apus, moment în care Sebastian s-a așezat în genunchi și i-a oferit inelul de logodnă.

„Draga mea! Iubire, vreau să-ți mărturisesc că te iubesc enorm și am așteptat cu nerăbdare această zi. Cu sufletul plin de emoții vreau să-ți mărturisesc că te iubesc, din tot sufletul meu și aș vrea să retrăim această fericire pentru totdeauna. Și pentru asta nu cred că rămâne decât o simplă întrebare: Vrei să fii soția mea?”, a fost discurul lui Sebastian.

„A fost moment pe care l-am așteptat de foarte mult timp. A fost foarte frumos, am avut și o cină romantică după aceea. Inelul vine perfect!”, a spus Amalia despre moment.