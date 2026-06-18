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Mireasa, sezon 13. Apropieri surprinzătoare între Daniel și Claudia. Ce spune băiatul despre cursa de eliminare în care se află

Daniel i-a pregătit clătite Claudiei, iar ea i-a cerut să-i facă un masaj. Cei doi foști iubiți au avut parte de conversații și de un testimonial împreună la care fata a râs cu gura până la urechi. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 16:31 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 16:38
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În emisia live de Mireasa de pe 18 iunie 2026 a fost difuzat un material intitulat: „Claudia îl vrea înapoi pe Daniel?”. Deși tânăra și-a făcut cruce când a auzit, i-a cerut lui Daniel să-i facă un masaj. Cei doi au conversat pe balansoar despre relația pe care au avut-o și lucrurile care ar fi fost diferite dacă se aflau în afara casei Mireasa. Cei doi au avut un testimonial în care au spus amândoi că celălalt minte că nu ar mai vrea o relație.

În emisia live de Mireasa, Daniel a precizat că viața l-a învățat să nu spună niciodată niciodată.

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Apropieri surprinzătoare între Daniel și Claudia. Ce spune băiatul despre o posibilă împăcare cu fosta iubită, dar și despre cursa de eliminare în care se află el

„Am întâlnit momente în care mi-am dat seama că nu trebuie să spui niciodată niciodată. Nu se pot trage concluzii, noi putem să mai conversăm. Astăzi mi-a zis să-i fac mesaj și i-am făcut. Noi putem doar să mai conversăm și vom vedea parcursul nostru pe viitor”, a spus Daniel.

Daniel, Dorian și Ciprian sunt într-o cursă de eliminare, iar băiatul le-a răspuns celor care se gândesc că există o legătură între cursă și apropierea de Claudia.

„Măi Daniel, cum te apucă pe tine apropierile astea când ești într-o cursă”, a spus Simona Gherghe, iar ceilalți concurenți au fost de acord și au aplaudat.

„N-are nicio legătură cursa de eliminare. Gesturi eu am mai făcut. Nu am avut o problemă să fac asta. Eu mă axez pe faptul că rămân”, a spus Daniel.

Colaj cu concurenții Mireasa
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