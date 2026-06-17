Mireasa, sezon 13. Denis și Bianca formează un cuplu. Ce surpriză i-a făcut băiatul tinerei în direct

Denis și Bianca au fost protagoniștii unei succesiuni neașteptate de evenimente: de la încălcări repetate de regulament și discuții aprinse între Mirtele Săptămânii și băieții deranjați de amendă, până la formarea unui cuplu și o surpriză romantică în emisia live de Mireasa de pe 17 iunie 2026.

Denis a vorbit cu Bianca cât ușile erau închise și nu aveau voie să interacționeze. Ulterior, băiatul a mutat mobilierul. Pentru încălcarea repetată de regulament, Denis a primit amendă 200 de lei din bugetul comun al băieților.

După încălcări de regulament și situații tensionate, Denis și Bianca au venit cu un anunț neașteptat. Ce surpriză a făcut tânărul în direct

Daniel a fost foarte revoltat și i-a reproșat lui Denis că suferă toată casa din cauza faptului că el nu respectă regulamentul. „Tu în continuare încalci regulamentul. Nu poți să acumulezi niște informații? Nu mai veni spre mine la mișto! Asumă-ți! Mirele Săptămânii în 2026. Uitați-l, oameni, buni! Pe el l-ați ales!”, i-a spus Daniel.

În emisia live Mireasa de pe 17 iunie 2026 Simona Gherghe i-a făcut observație lui Denis. Pentru a arăta că se căiește, Denis a făcut 10 flotări în direct.

„Înțeleg că au mai fost niște săruturi. Am mandat să vă întreb: Bianca, Denis, vă declarați un cuplu în emisiunea Mireasa?”, a întrebat prezentatoarea.

Răspunsul a fost DA, iar Denis i-a oferit un buchet de flori iubitei în direct. „Al patrulea cuplu în emisiunea Mireasa”, a spus Simona Gherghe, întrebându-i ce s-a întâmplat de și-au schimbat statusul de la o zi la alta.

„Am avut foarte multe conversații. Am avut un task de cunoaștere și mi-a dovedit că mă simte foarte bine!”, a spus Denis.