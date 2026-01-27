Mireasa, sezon 13. Au ieșit scântei între Alan și Daniela! Ce a avut de zis despre tânără și cum a reacționat Darius

Antena Căutare
În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii au ieșit scântei între Alan și Daniela. Descoperă ce a zis concurentul despre tânără, dar și ce reacție a avut Darius.

Încă de săptămâna trecută am putut să vedem faptul că Daniela și Darius s-au apropiat destul de mult. Deși tânăra a făcut o confesiune dureroasă inițial pentru concurent (faptul că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți), acesta a decis să treacă peste și nu s-a ferit chiar să spună că e îndrăgostit de ea. Totuși, la task-ul alinierii, tânăra a părut dezamăgită când Darius s-a pus în spatele ei, semn că dorește să o cunoască mai bine.

Aceste mici detalii nu au scăpat lui Alan, care nu s-a ferit că o critice pe Daniela. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Alan și-a exprimat suspiciunile legate de sinceritatea Danielei față de Darius, punând sub semnul întrebării intențiile ei reale. Această opinie a apărut mai ales după ce Daniela a părut destul de dezamăgită de faptul că Darius s-a pus în spatele ei la task-ul alinierii.

Alan a stat de vorbă cu Darius și i-a prezentat părerea lui potrivit căreia Daniela fie nu este în totalitate sinceră, fie nu știe ce vrea sau nu a trecut în totalitate peste fosta relația, căci dă mereu senzație că face un pas înainte și unul înapoi.

„Eu dacăn eram în locul lui dădeam înapoi 100%”, a zis Alan unui alt concurent.

De cealaltă parte, Darius a fost categoric și a declarat că nu pune preț pe ce spune lumea. Concurentul a mărturisit că este dispus să aibă răbdare cu Daniela, atât timp cât aceasta îi va demonstra că merită să lupte pentru cunoașterea lor. Vă reamintim faptul că săptămâna trecută, el a mărturisit că e chiar îndrăgostit de ea.

Apoi, în ediția din 27 ianuarie 2026, Daniela și Alan s-au confruntat și între cei doi concurenți au ieșit scântei. Tânăra a spus că au necăjit-o toate acele comentarii și că a deranjat-o faptul că Alan s-a băgat între ea și Darius și a încercat să își exprime părerile critice.

„Eu vreau să fac lucrurile pas cu pas, nu să mă grăbesc. Nu fug de Darius”, a mărturisit tânăra, care a încercat să își justifice atitudinea reținută față de concurentul

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi ce alte detalii au mai ieșit la iveală despre cei doi concurenți, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

