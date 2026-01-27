Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia, conflict de proporții! Ce replici dure și-au aruncat cele două concurente

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, camerele de filmat au surprins ce conflict de amploare s-a iscat între Halima și Claudia.

Dacă săptămâna trecută am asistat la anumite discuții aprinse între Halima și Claudia, iată că săptămâna aceasta s-a iscat un adevărat conflict între cele două concurente de la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 27 ianuarie 2026 și ce detalii au ieșit la iveală.

Halima și Claudia, conflict de proporții! Ce replici dure și-au aruncat cele două concurente, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Sâmbătă, concurenții au avut parte de prima lor petrecere din acest sezon al emisiunii Mireasa: Meciul iubirii. Halima și Adrian au apucat să vorbească și să se cunoască mai bine la petrecere. Totuși, la un moment dat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat și urme de gelozie au apărut la Halima atunci când l-a văzut pe Adrian dansând cu Claudia. Văzând cu cine stă concurentul, aceasta și-a îndreptat atenția asupra lui Marian, lucru ce se pare că a deranjat-o mutl pe Claudia.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Roxana și Sebastian au descoperit că au lucruri în comun. Ce reacție a avut Paula

Aceasta nu și-a putut stăpâni părerile critice la adresa Halimei și nici nu a putut să se abțină din criticat și judecat. Practic, ceea ce a deranjat-o a fost faptul că Halima a interacționat cu mai mulți concurenți la petrecere.

„Astea nu sunt glume. Și Roxi a văzut asta și a zis că nu e ok. Vorbeam și eu cu Marian și s-a băgat ea așa”, a zis Claudia, cu referire la faptul că Halima a interacționat cu mai mulți băieți la petrecere.

„Înseamnă că nu ai respect față de om, față de Adrian”, a mai adăugat tânăra.

Deși Halima a încercat să își justifice acțiunile, discuția a degenerat, iar replicile tăioase nu au întârziat să apară.

„M-a făcut gură spartă. Foarte urât ce a zis. Nu e treaba ta ce fac eu. Nu e treaba ta să judeci ce fac eu”, a fost replica tinerei.

„Cu ea nu se poate discuta, e o persoană scandalagioaică”, a spus Claudia.

„Vă rog să schimbați exprimarea!”, a fost îndemnul prezentatoarei.

Simona Gherghe a încercat să tempereze reacțiile puternice ale celor două concurente. Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii ca să vezi ce a urmat.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.