Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Au ieșit scântei între Alan și Ema și au fost momente tensionate! Ce au surprins camerele de filmat

Mireasa, sezon 13. Au ieșit scântei între Alan și Ema și au fost momente tensionate! Ce au surprins camerele de filmat

Între Alan și Ema s-au născut anumite tensiuni și camerele de filmat au surprins ce replici și-au adresat cei doi concurenți de la Mireasa sezonul 13.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 12:09 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 14:23

La Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 6 martie 2026, am putut vedea ce s-a întâmplat între Alan și Ema. Se pare că tensiunile și-au făcut apariția și s-a ajuns la replici complet neașteptate. Descoperă în rândurile de mai jos de la ce a pornit totul.

Au ieșit scântei între Alan și Ema și au fost momente tensionate! Ce au surprins camerele de filmat și ce s-a aflat la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 6 martie 2026

Chiar dacă începutul a fost ideal, relația dintre Alan și Ema pare să aibă nevoie de câteva ajustări pe parcurs. Alan și-a deschis sufletul și a spus tinerei ce anume l-a deranjat, iar Ema l-a ascultat și a încercat să clarifice anumite lucruri. Alan a devenit foarte pătimaș în argumente și, la un moment dat, atmosfera dintre cei doi a devenit una destul de tensionată.

Totuși, în mod complet neașteptat, la final, concurentul a recurs la un gest surprinzător față de tânăra care a încercat să fie cât mai răbdătoare și să îi ofere explicațiile necesare pentru a calma spiritele.

„Dacă mai ai vreo chestier despre mine, să afli de ce am reacționat într-o anumită situație, ce am făcut, cum… Să zici că uite, pot să remediez aia! Să zici lucruri pe care eu nu le-am sesizat. Ca să știu că ești ok, ca să nu îți răspunzi singur la întrebări”, a zis tânăra.

„Ți-au spus care au fost lucrurile care m-au deranjat inițial, faptul că ai spus lucrul ăla și faptul că te-am simțit în live ca și când și tu erai împotriva mea, excluzându-mă. Dar dacă veneam să zic treaba asta atunci aș fi făcut o discuție degeaba (…). Eu dacă ți-am spus că sunt aici pentru tine, atunci sunt aici pentru tine”, a explicat tânărul, cu mult patos.

Cei doi au încercat să găsească o cale de mijloc și în ceea ce îl privește pe Daniel. Alan i-a spus că el, indiferent de discuții sau situații, el va alege să creadă ce zice partenera lui și va lua de bun totul, reproșând cumva atitudinea fetei și modul în care reacționează în anumite situații.

„Trebuie să ne modelăm unul după altul”, a zis Ema.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce s-a întâmplat între cei doi concurenți și ce au ajuns să își spună, fără pic de reținere. Camerele de filmat au surprins totul.

colaj foto cu alan si ema la mireasa. capriciile iubirii
+1
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Mireasa, sezon 12. Ce spun Alex și Florina despre zvonurile că tânăra ar fi însărcinată. Unde locuiesc în prezent... Mireasa, sezon 13. Doamna Mihaela, ținta criticilor! Ce au spus mamele și concurentele despre ea...
Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Observatornews.ro Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Antena 3 Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici” Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Mireasa, sezon 12. Ce spun Alex și Florina despre zvonurile că tânăra ar fi însărcinată. Unde locuiesc în prezent
Mireasa, sezon 12. Ce spun Alex și Florina despre zvonurile că tânăra ar fi însărcinată. Unde locuiesc în...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 martie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai în vârstă
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai... Kudika
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici Redactia.ro
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20% Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x