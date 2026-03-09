Mireasa, sezon 13. Au ieșit scântei între Alan și Ema și au fost momente tensionate! Ce au surprins camerele de filmat

Între Alan și Ema s-au născut anumite tensiuni și camerele de filmat au surprins ce replici și-au adresat cei doi concurenți de la Mireasa sezonul 13.

Au ieșit scântei între Alan și Ema și au fost momente tensionate! Ce au surprins camerele de filmat și ce s-a aflat la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 6 martie 2026

Chiar dacă începutul a fost ideal, relația dintre Alan și Ema pare să aibă nevoie de câteva ajustări pe parcurs. Alan și-a deschis sufletul și a spus tinerei ce anume l-a deranjat, iar Ema l-a ascultat și a încercat să clarifice anumite lucruri. Alan a devenit foarte pătimaș în argumente și, la un moment dat, atmosfera dintre cei doi a devenit una destul de tensionată.

Totuși, în mod complet neașteptat, la final, concurentul a recurs la un gest surprinzător față de tânăra care a încercat să fie cât mai răbdătoare și să îi ofere explicațiile necesare pentru a calma spiritele.

„Dacă mai ai vreo chestier despre mine, să afli de ce am reacționat într-o anumită situație, ce am făcut, cum… Să zici că uite, pot să remediez aia! Să zici lucruri pe care eu nu le-am sesizat. Ca să știu că ești ok, ca să nu îți răspunzi singur la întrebări”, a zis tânăra.

„Ți-au spus care au fost lucrurile care m-au deranjat inițial, faptul că ai spus lucrul ăla și faptul că te-am simțit în live ca și când și tu erai împotriva mea, excluzându-mă. Dar dacă veneam să zic treaba asta atunci aș fi făcut o discuție degeaba (…). Eu dacă ți-am spus că sunt aici pentru tine, atunci sunt aici pentru tine”, a explicat tânărul, cu mult patos.

Cei doi au încercat să găsească o cale de mijloc și în ceea ce îl privește pe Daniel. Alan i-a spus că el, indiferent de discuții sau situații, el va alege să creadă ce zice partenera lui și va lua de bun totul, reproșând cumva atitudinea fetei și modul în care reacționează în anumite situații.

„Trebuie să ne modelăm unul după altul”, a zis Ema.

