Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 martie 2026

În gala de pe 6 martie 2026 din Mireasa: Meciul Iubirii, Simona Gherghe a citit clasamentul publicului. Oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână pentru a-și vota favoriții. Iată cine se află în preferințele telespectatorilor.

Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 15:52 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 16:30

O săptămână intensă la Mireasa: Meciul Iubirii. Concurenții au fost puși în situații neașteptate, iar tensiunile nu au întârziat să apară. De asemenea, discuțiile acide, replicile tăioase și subiectele controversate au atras atenția telespectatorilor.

AdrenaLINIA a venit cu vești neașteptate. Sebastian și doamna Mihaela au fost puși să ia o decizie importantă în casa show-ului matrimonial. Băiatul a avut o sarcină neașteptată: să numească o concurentă pe care să o trimită în cursa de eliminare. Tânărul nu a stat prea mult pe gânduri și a nominalizat-o pe Roxana.

De asemenea, și doamna Mihaela a făcut un anunț uluitor. AdrenaLINIA i-a oferit dreptul de a fi Mama Săptămânii oricând își dorește. Femeia nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut o alegere rapidă.

În această săptămână, conflictele au luat cu asalt cuplurile. Claudia are dubii în privința relației cu Daniel, în timp ce Ema s-a arătat deranjată de atitudinea impulsivă a iubitului ei.

Mai mult, unii concurenți au primit vești din partea familiei. Daniel a avut ocazia să discute cu mama lui printr-un apel telefonic despre situațiile delicate din emisiune. De altfel, și Ema a fost luată prin surprindere de o scrisoare de la familia lui Alan.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 6 martie 2026

Gala de vineri, 6 martie 2026, din Mireasa a început cu mari emoții pentru unele fete, dar și pentru unii băieți. Roxana, George și Daniel au așteptat cu nerăbdare să afle decizia publicului, deoarece se aflau într-o cursă de eliminare.

În aceeași situație a fost și Amalia, care spera ca parcursul său în show-ul matrimonial să nu ajungă la final.

Simona Gherghe nu i-a ținut prea mult în suspans. Prezentatoarea TV a dezvăluit deciziile telespectatorilor, dar și clasamentul săptămânii. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii.

În această săptămână, oamenii de acasă i-au oferit cele mai multe voturi doamnei Melinda. Se pare că publicul își dorește să o vadă în continuare pe mama lui Darius în acest rol, în casa Mireasa sezonul 13.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Claudia.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Fata Săptămânii este: Roxana.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Darius.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Daniel.

Băiatul Săptămânii este: Dorian, care a revenit pe primul loc în top.

Cei care părăsesc emisiunea în Gala de vineri, 6 martie 2026, sunt: George și Aliz.

Colaj cu Simona Gherghe și concurenții de la Mireasa sezon 13

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

