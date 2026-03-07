Mireasa, sezon 12. Ce spun Alex și Florina despre zvonurile că tânăra ar fi însărcinată. Unde locuiesc în prezent

Antena Căutare
Alex și Florina, foștii concurenți din sezonul 12 Mireasa, au răspuns la o întrebare care stă pe buzele tuturor. Cei doi au clarificat zvonurile despre o posibilă sarcină, așa cum se vehicula în mediul online.

Publicat: Sambata, 07 Martie 2026, 10:45 | Actualizat Sambata, 07 Martie 2026, 12:16

O veste de pe rețelele sociale au luat prin surprindere susținătorii Florinei și ai lui Alex, foștii concurenți din sezonul 12 Mireasa. De curând au apărut zvonuri că tânăra ar fi însărcinată. Subiectul controversat a stârnit o mulțime de reacții în mediul online.

La scurt timp de la speculațiile de pe internet, Alex și Florina și-au făcut apariția în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Cei doi au vorbit despre viața lor din prezent, dar și despre vestea care a împărțit fanii show-ului matrimonial în două tabere.

Este sau nu Florina, fosta concurentă din sezonul 12 Mireasa, însărcinată. Ce a dezvăluit soțul ei, Alex, la Mireasa: Capriciile Iubirii

Florina și Alex le-a transmis telespectatorilor că sunt foarte bine. Aceștia au precizat că au o căsnicie bazată pe multă comunicare. În prezent, foștii concurenți de la Mireasa sezonul 12, locuiesc în Petroșani.

„Viața noastră este foarte unită și plină de comunicare. Noi suntem foarte bine”, a ținut tânărul să evidențieze.

Mai mult, Alex a avut și câteva sfaturi pentru concurenții din sezonul 13 Mireasa: „Important e să comunicați foarte mult și să dezbateți orice fel de subiect, chiar dacă e bun sau rău. Important e ca fiecare să își spună părerea.”

Pentru că zvonurile despre o posibilă sarcină au ajuns și la urechile ei, Raluca Preda nu s-a putut abține și le-a pus întrebarea care se afla pe buzele tuturor. Florina și soțul ei, Alex, au negat faptul că urmează să devină părinți.

Tânăra nu este însărcinată, însă își dorește un copil. Cei doi se pregătesc de venirea unui nou membru în familie, însă minunea lor se lasă așteptată.

„Nu sunt însărcinată și n-am înțeles de unde aceste zvonuri. Noi oricum nu prea postăm, nu ne arătăm pe rețelele sociale. Adică n-am înțeles de unde au ieșit!”, a răspuns Florina, la Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Și noi am rămas foarte surprinși! Chiar am sunat-o pe Flori și i-am zis: „Ia uite ce vești îmi dai așa în online! Nu vrei să mă anunți dinainte, măcar să știu și eu”. După a început să sune telefonul în continuu. Toată familia, chiar și nașa mea. Și ea la fel (n.r. doamna Virginia). Nu este adevărat!”, a completat-o Alex.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

