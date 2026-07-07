Mireasa, sezon 13. Băieții și-au ales costumele de mire! Cum arată ținutele pentru marele eveniment. Detaliul observat de fani

Alan, Alexandru și Sebastian și-au ales costumele de mire și momentul emoționant a fost filmat! Descoperă ce ținute vor purta cei trei în ziua nunții.

În ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, fanii îndrăgitului show matrimonial au putut vedea ce costume de mire și-au ales Alan, Sebastian și Alexandru. Cei trei au savurat din plin momentul, iar camerele de filmat au surprins totul. Descoperă ce detaliu au observat imediat fanii.

Băieții și-au ales costumele de mire! Cum arată ținutele pentru marele eveniment. Detaliul observat de fanii Mireasa sezonul 13

Marea finală a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, ce coincide și cu momentul căsătoriei, va avea loc pe data de 17 iulie 2026.

Fiindcă nu mai este deloc mult timp, cei din echipa de producție au intrat pe linie dreaptă cu pregătirile. Un pas important a fost făcut odată cu alegerea costumelor.

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Astfel, băieții au renunțat la hainele lejere din casă pentru o probă extrem de importantă: cea a costumelor de mire! Concurenții au mers plini de emoție să își aleagă ținutele pentru cel mai important moment din emisiune: căsătoria!

Încrezători, aceștia și-au exprimat preferințele și au fost ajutați cu sfaturi extrem de utile. Un detaliu observat imediat de fanii emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a fost cromatică destul de sobră aleasă de concurenți: Sebastian și Alan au ales clasicul costum de negru, în timp ce Alexandru a optat pentru un sacou alb cu detalii negre, strălucitoare. Un alt detaliu remarcat de fani a fost faptul că toți cei trei au fost emoționați, dar și extrem de dornici să își dea pe spate partenerele în ziua cea mare în care vor spune „DA” și își vor uni destinele.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să descoperi ce ținute și-au ales cei trei viitori miri din sezonul 13.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.