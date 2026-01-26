Mireasa, sezon 13. Ce a dezvăluit Alexandru după ce s-a declarat într-o cunoaștere cu Giulia. Darius, confesiuni inedite

În ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Alexandru și Darius au rămas singuri în dormitor și au discutat despre Giulia și Daniela. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală.

Săptămâna trecută, la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii, Simona Gherghe a anunțat faptul că Alexandru și Giulia sunt într-o cunoaștere. Cei doi concurenți s-au apropiat foarte mult în ultimele zile, așa că vestea nu a adus o surpriză pentru nimeni.

Descoperă ce e dezvăluit Alexandru, atunci când a rămas singur în cameră cu Darius. Camerele de filmat au surprins totul.

Ce a dezvăluit Alexandru după ce s-a declarat într-o cunoaștere cu Giulia, atunci când a rămas singur în cameră cu Darius, la Mireasa: Meciul iubirii

Încă de când a avut loc prezentarea Giuliei, Alexandru a simțit o atracție față de tânăra brunetă și o imensă dorință de-a o cunoaște și de-a descoperi ce fel de om este. Apoi, cu fiecare ocazie ivită, tânărul a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a petrece mai mult timp alături de ea, ba chiar a făcut și mici gesture de atenție. A fost o situație când, atunci când a văzut-o plângând, Alexandru a devenit foarte grijuliu și protector față de ea. În scurt timp, având în vedere numeroasele semne, Simona Gherghe a decis să îi declare pe cei doi concurenți într-o cunoaștere.

În ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii au fost prezentate imagini cu Alexandru, în timp ce discută cu Darius.

„Fetele nu sunt deloc la fel, toate sunt diferite, dar parcă ea e mult mai diferită față de toate celelalte”, a zis Alexandru despre Daniela.

„Da, ea da. O să trebuiască să am multă răbdare”, a zis Darius.

Acesta a glumit pe seama faptului că Alexandru ar putea deveni liderul săptămânii, după ce a intrat într-o cunoaștere cu Giulia, iar replica acestuia nu a întârziat să apară: „Nu știu, nu ai de unde să știi, aici contează foarte mult voturile oamenilor”.

„Eu m-aș bucura foarte tare să fiți voi”, a zis Darius.

Alexandru a subliniat calitățile Giuliei și a mărturisit faptul că e ferm convins că se va înțelege bine cu ea.

Ce alte confesiuni au mai făcut cei doi concurenți în dormitor? Află totul urmărind clipul video de mai sus, din emisiunea Mireasa. Capriciile iubirii.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

