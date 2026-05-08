Mireasa, sezon 13. Ce băieți au intrat în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări

În gala de pe 8 mai 2026 fetele din casa Mireasa au fost innvitate de Simona Gherghe să nominalizeze un băiat care să părăsească emisiunea.

Fetele din casa Mireasa au făcut următoarele nominalizări:

Raluca- Răzvan

Daniela- Ciprian

Emilia - Daniel

Amalia- Denis

Paula - Denis

Ema - Daniel

Giulia - Denis

Roxana- Denis

Denis și Răzvan au intrat în cursa de eliminare de la Mireasa

Denis este nominalizat din partea casei să părăsească emisiunea Mireasa: „Mă așteptam pentru că am observat unele priviri mai tăioase din partea fetelor”, a spus Denis.

Pe ultimul loc în clasamentul publicului s-a aflat Răzvan.

„Sincer… Nu mă așteptam… Asta este, a fost decizia publicului, mergem înainte”, a spus Răzvan.

Anna l-a nominalizat ca moștenire pe Denis.

Așadar, Denis și Răzvan sunt într-o cursă de eliminare până vineri, 15 mai 2026. Întrebarea: „Ce concurent doriți să eliminați de de la Mireasa?” este disponibilă pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

