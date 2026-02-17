Mireasa, sezon 13. Roxana a primit o scrisoare de la familie. Ce l-a supărat pe Sebastian: „Suntem puțini dezamăgiți”

În emisia live de marți din Mireasa, de pe 17 februarie 2026, Roxana a vorbit despre scrisoarea pe care a primit-o de la familie. Tânăra a fost pusă pe gânduri de vorbele mamei sale, iar un detaliu l-a supărat pe Sebastian.

Familia i-a trimis o scrisoare Roxanei, după ce tânăra a fost surprinsă cu lacrimi pe față din cauza dorului pentru casă. Concurenta a citit mesajul de la mama ei în preajma Claudiei, care i-a dat dreptate femeii.

„Vrem să-ți spunem să nu-ți încalci principiile și valorile pentru altcineva. Nu te mai gândi la ceilalți, gândește-te la tine. Nu am apreciat că Sebastian nu ți-a luat apărarea. Din contra, te-a criticat! Suntem puțini dezamăgiți de Sebastian. Dacă nu te respectă și nu îți respectă ritmul, lasă baltă.

Citește și: Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat, iar Alexandru a fost scos din sărite. Ce au fost puși concurenții să facă: „Falsitate!”

Nu avem nimic cu Sebastian și vedem că vă potriviți. Mama nu vrea să te mai vadă în ipostaze în care Sebastian te critică, nu vrem să te vedem că suferi!”, a scris mama tinerei în scrisoarea pe care i-a trimis-o.

Cum a reacționat Sebastian la scrisoarea primită de Roxana de la familie, la Mireasa: Meciul Iubirii

Sebastian și-a dorit să vadă mesajul pe care l-a primit Roxana de la familie. Tânărul a fost luat prin surprindere de cuvintele pe care le-a avut mama acesteia la adresa lui, supărându-se pe situație.

„N-am să te mint, nu știu ce să zic. Am citit două scrisori în care lumea vede o conexiune între noi.”, i-a spus Sebastian.

„E normal ca familia să fie revoltată pentru că m-a văzut afectată de situație, dar asta nu înseamnă că nu-mi respectă decizia”, a precizat Roxana.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Adevăratul motiv pentru care Alan a rupt cunoașterea cu Roxi. Băiatul a spus totul fără reținere

„Scuzați-mă familia Roxanei, dar nu cred că doar Roxana are suflet. Poate și ea l-a supărat pe Sebastian de atâtea ori”. (...) În cunoașterea asta trebuie să ne respectăm reciproc. Crede-mă că niciodată n-aș vrea să te pun într-o ipostază proastă!”, i-a mai dezvăluit băiatul.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 17 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.