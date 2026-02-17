Mireasa, sezon 13. Adevăratul motiv pentru care Alan a rupt cunoașterea cu Roxi. Băiatul a spus totul fără reținere

Alan a rupt tăcerea la Mireasa - Capriciile Iubirii în emisia live de luni seară, 16 februarie 2026. Băiatul a scos la iveală adevăratul motiv pentru care a rupt cunoașterea cu Roxi. În concurent și psihologul Eduard Puiu s-a dat o discuție în contradictoriu.

Alan și Roxi trec printr-o etapă dificilă. Concurentul a decis să întrerupă cunoașterea cu aceasta în emisia live de luni, 16 februarie 2026, din Mireasa. După alegerea făcută, tânărul și-a făcut apariția în platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii unde a vorbit despre situația delicată în care se află.

Mai mult, Alan a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a îndepărtat de Roxi. Cuvintele sale l-au făcut pe psihologul Eduard Puiu să intervină, iar între cei doi s-a dat o discuție în contradictoriu, chiar în fața camerelor de filmat.

Ce l-a deranjat pe Alan în interacțiunea cu Roxi. Cum a răspuns concurenta atunci când a fost întrebată dacă îi place de un alt băiat din casa Mireasa

Fără pic de reținere, Alan a povestit despre ce l-a deranjat, de fapt, la concurentă. Se pare că tânărului nu i-a plăcut faptul că Roxi a fost reținută în vorbire și nu avut curiozități în ceea ce îl privește.

„Pur și simplu eram mai serioasă în prezența lui pentru că oricum aveam mai puțin timp și preferam să stau să-l ascult, să-l observ și să vorbim lucruri mai serioase. Nu stăteam să râd, să fac glume, ceea ce fac în casă cu fetele. Încă nu eram eu în mediul meu alături de el”, a mărturisit concurenta.

Tot în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii, tânăra a ținut să precizeze că îl place doar pe Alan și că nu are ochi pentru un alt băiat din casă.

„M-am bazat și pe faptul că suntem la început, dar la un moment dat am realizat că batem pasul pe loc și o dăm într-o prietenie. De acolo s-a aprins totul. Și n-am înțeles de ce face asta”, a evidențiat Alan.

„Eu am o singură suspiciune, că nu a fost în totalitate ea! Eu am vrut să o cunosc pe ea!”, a mai precizat el.

Psihologul Eduard Puiu nu s-a putut abține și a intervenit imediat atunci când a auzit ce poate să spună băiatul. De asemenea, și Paula Chirilă și-a dorit să afle ce fel de temeri are Roxi în ceea ce privește o relație.

„Mi-e frică de ce urmează, nu știu. Nu neapărat de o relație pentru că îmi doresc o relație. Zici că sunt pe nisipuri mișcătoare”, a evidențiat Roxi.

„Doar timpul îi dă ei confirmare!”, a completat psihologul Eduard Puiu.

