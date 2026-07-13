Mireasa, sezon 13. Ceartă între doamna Mihaela și cuplul Giulia-Alexandru: „Ești cumva Mireasa Săptămânii?”

Între doamna Mihaela și cuplul Alexandru și Giulia există unele tensiuni care pot izbucni din orice. Doamna Mihaela i-a șoptit ceva lui Dorian, iar Giulia a observat și a atras atenția. Faptul că susținătoarea lui Sebastian a întrebat-o pe Giulia dacă face observații în calitate de Mireasa Săptămânii, Alexandru a fost deranjat.
Giulia: Nu mai șușotiți, doamna Mihaela!
Doamna Mihaela: Ești cumva Mireasa Săptămânii?
Alexandru: Dar aveți chef de ceartă, doamna Mihaela?
Giulia: Dacă dumneavoastră mi-ați atras atenția, vă atrag și eu atenția dumneavoastră.
Doamna Mihaela: Mi-a scăpat efectiv.
A urmat o discuție contondentă.
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Ceartă între doamna Mihaela și cuplul Giulia-Alexandru: „Ești cumva Mireasa Săptămânii?”. Ce s-a întâmplat: „Are o atitudine oribilă”
„Eu am impresia că vă place cearta, doamna Mihaela! Îi spuneți Giuliei că nu este Mireasa Săptămânii?”, a spus Alexandru.
„Încercați să ne agitați pe noi, să aveți noi păreri despre noi și despre cuplul nostru. Ni s-a spus la ședință că dacă nu atragem atenția când vedem o încălcare de regulament, o să fim cu toții sancționați. Nu trebuie să fiu Mireasa Săptămânii, sau prințesa săptămânii ca să atrag atenția. Am înțeles că v-a scăpat, și mie mi-a scăpat și ați făcut un mare tam-tam”, a spus Giulia.
„N-o mai luați personal. Eu nu am nimic cu voi. Voi sunteți tensionați, vă înțeleg. Ocoliți-mă!”, a spus doamna Mihaela.
Giulia a considerat că o atacă intenționat, pentru a-și favoriza cuplul susținut: „E o atitudine oribilă. E clar că vă puneți la punct o strategie!”, a spus Giulia.
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