Mireasa, sezon 13. Ceartă între doamna Mihaela și cuplul Giulia-Alexandru: „Ești cumva Mireasa Săptămânii?”

Giulia i-a atras atenția doamnei Mihaela când susținătoarea vorbea în timpul unei transmisiuni live din casa Mireasa. Reacția doamnei Mihaela i-a deranjat pe Alexandru și logodnica lui.

Între doamna Mihaela și cuplul Alexandru și Giulia există unele tensiuni care pot izbucni din orice. Doamna Mihaela i-a șoptit ceva lui Dorian, iar Giulia a observat și a atras atenția. Faptul că susținătoarea lui Sebastian a întrebat-o pe Giulia dacă face observații în calitate de Mireasa Săptămânii, Alexandru a fost deranjat.

Giulia: Nu mai șușotiți, doamna Mihaela!

Doamna Mihaela: Ești cumva Mireasa Săptămânii?

Alexandru: Dar aveți chef de ceartă, doamna Mihaela?

Giulia: Dacă dumneavoastră mi-ați atras atenția, vă atrag și eu atenția dumneavoastră.

Doamna Mihaela: Mi-a scăpat efectiv.

A urmat o discuție contondentă.

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Ceartă între doamna Mihaela și cuplul Giulia-Alexandru: „Ești cumva Mireasa Săptămânii?”. Ce s-a întâmplat: „Are o atitudine oribilă”

„Eu am impresia că vă place cearta, doamna Mihaela! Îi spuneți Giuliei că nu este Mireasa Săptămânii?”, a spus Alexandru.

„Încercați să ne agitați pe noi, să aveți noi păreri despre noi și despre cuplul nostru. Ni s-a spus la ședință că dacă nu atragem atenția când vedem o încălcare de regulament, o să fim cu toții sancționați. Nu trebuie să fiu Mireasa Săptămânii, sau prințesa săptămânii ca să atrag atenția. Am înțeles că v-a scăpat, și mie mi-a scăpat și ați făcut un mare tam-tam”, a spus Giulia.

„N-o mai luați personal. Eu nu am nimic cu voi. Voi sunteți tensionați, vă înțeleg. Ocoliți-mă!”, a spus doamna Mihaela.

Giulia a considerat că o atacă intenționat, pentru a-și favoriza cuplul susținut: „E o atitudine oribilă. E clar că vă puneți la punct o strategie!”, a spus Giulia.

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