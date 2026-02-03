Mireasa, sezon 13. Cine este Adi, noul concurent. De unde o cunoaște pe Halima și ce își dorește de la viitoarea parteneră

În ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026, fetele și băieții au avut parte de o surpriză uriașă. Aceștia au putut să îl cunoască pe noul concurent din competiție.

Concurenții au așteptat cu nerăbdare să vadă cine este noul băiat din casa Mireasa sezonul 13. La finalul ediției de marți, de pe 3 februarie 2026, Adi Ilie a pășit pe platoul de filmare al show-ului matrimonial.

Cine este Adi, noul concurent de la Mireasa, sezon 13

Noul concurent de la Mireasa sezonul 13 vine din Torino, are 26 de ani și este cântăreț de muzică populară. Până de curând, acesta a lucrat și în curierat.

„Copilăria mea a fost bună, dar și rea. Fratele meu are 19 ani și el este născut în Torino. Pasiunea pentru muzică a apărut când eram mai mic.

Am ajuns să cânt la petreceri, nunți, botezuri, chiar și la spectacole. Am câștigat și foarte multe premii. Eu am făcut Liceul de Chimie. Nu zic că nu mi-a plăcut, dar nu era ce trebuia pentru mine. Ocupația mea de până acum a fost în curierat”, a dezvăluit Adi.

De asemenea, acesta a ținut să scoată în evidență că a avut relații de scurtă durată, dar își dorește să se căsătorească.

„Cam până la vârsta de 20 – 22 de ani am fost mai mult la muncă și acasă, nu am acordat prea multă importanță relațiilor. Ultima relație s-a terminat acum 8 luni pentru că nu aveam aceleași obiective de viitor. Eu încă locuiesc cu familia, dar vedem dacă o să fac marele pas anul ăsta. Nu știu nici să gătesc, din păcate. Îmi trebuie o fată mai de casă, de restul mă ocup eu.”, a mai adăugat noul concurent.

Cum a reacționat Halima atunci când l-a văzut pe Adi la Mireasa sezonul 13

Halima și-a stăpânit cu greu hohotele de râs atunci când l-a văzut pe Adi. Aceasta l-a recunoscut imediat. Se pare că cei doi se cunosc de mult timp, ajutându-se în găsirea unui loc de muncă.

De asemenea, cei doi au dezvăluit că nu a existat niciodată o poveste de iubire între ei.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

