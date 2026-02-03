Mireasa, sezon 13. Daniela, replici tăioase cu Alan în direct. Simona Gherghe a intervenit imediat. Ce s-a întâmplat

Tensiunile dintre Daniela, Roxi și Alan au atins cote maxime în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026. Între cei trei s-au dat replici tăioase chiar în direct.

Alan nu s-a mai putut abține și a răbufnit după replica Danielei din emisia live de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026. Băiatul a avut de spus cuvinte grele despre concurentă chiar în fața colegilor de platou.

„I-am văzut răutatea din ochi, dar nu e niciun fel de problemă. Chiar nu vreau să mă iau cu ea în vorbă. Chiar nu mă interesează, mă luase capul la început. (...) Eu nu m-am băgat între ei. (n.r. între Daniela și Darius). Nu vreau să intru în discuții despre tema asta. Am cuvinte grele rău, dacă vreau. Ce a demonstrat prin treaba asta e răutate pe bune!”, a dezvăluit concurentul.

Roxi și Daniela au avut parte de o discuție aprinsă la Mireasa sezonul 13

După ce l-a „atacat” pe Alan, Daniela a ținut să discute cu Roxi despre situația delicată în care l-a pus.

„Ești supărată pe mine?”, a întrebat-o Daniela.

„Da, m-a deranjat foarte tare ce ai făcut”, i-a răspuns Roxi.

„Nu m-am putut abține!”, a mai precizat concurenta.

„Nu te-ai putut abține, dar nu ai găsit momentul potrivit. (...) L-ai enervat!”, a completat Roxi.

Simona Gherghe a intervenit în discuție și i-a atras atenția lui Alan în direct

Discuția tensionată dintre Alan și Daniela a continuat și în direct, în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026. Simona Gherghe a intervenit imediat, după ce băiatul i-a oferit concurentei o replică tăioasă.

„Taci puțin când vorbesc eu!”, i-a spus Alan acesteia.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Diana le-a trimis o scrisoare fetelor după eliminare. Ce mesaj i-a transmis Marian: „Viața merge înainte...”

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.