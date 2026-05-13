Mireasa, sezon 13. Cine este Bianca, noua concurentă din casă. Cu ce se ocupă și ce sacrificiu a făcut pentru a veni în emisiune

În ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Simona Gherghe a anunțat că o nouă concurentă intră în competiție. Descoperă cine este Bianca și ce ocupație are aceasta, dar și ce sacrificiu a făcut pentru a veni în emisiune.

„Am făcut un sacrificiu destul de mare în privința carierei mele. Am renunțat la un job destul de bun ca să fiu aici. Eram director de magazin în domeniul bijuteriilor”, a fost mărturisirea făcută de Bianca, noua concurentă.

Bianca are 25 de ani, este din Târgu Mureș și este manager într-un magazin de bijuterii. Își dorește să devină antreprenor, să își întemeieze o familie și să aibă copii.

Concurenta lucrează în domeniul bijuteriilor și spune că iubelte acest domeniu. Absolventă a Facultății de Științe și Litere din Târgu Mureș, aceasta a încercat să profeseze la catedră, însă a realizat că acest domeniu nu i se potrivește, motiv pentru care s-a reprofilat.

Se consideră o ființă sensibilă, empatică, sociabilă, capabilă să se adapteze în orice situație. Spune că este extrovertită, că iubește natura și timpul petrecut cu familie și prietenii. Ca pasiuni are pictura și consideră că defectul său e faptul că se încrede mult prea ușor în oameni. Se consideră o persoană credincioasă și spune că are o relație foarte bună cu familia ei.

Tânăra a ajuns în Emiratele Arabe Unite prin intermediul unui job, dar ulterior a ales să se întoarcă. Prima sa relație a durat patru ani, dar superficială. Spune că a avut și o relație cu un partener de cultură musulmană, care a durat doar câteva luni din cauza numeroaselor diferențe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

