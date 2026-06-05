Claudia Shik, fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa, a născut o fetiță. Ce nume poartă cel de-al doilea copil al ei

Claudia Shik, fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa, a devenit mamă pentru a doua oară. Familia ei s-a întregit odată cu venirea pe lume a fiicei sale.

Claudia din sezonul 2 Mireasa a născut o fetiță care a primit un nume special: Aylin Elena. Fosta concurentă este acum mamă și de băiat, dar și de fată.

Claudia este nespus de fericită și a publicat pe rețelele sociale primele imagini cu micuța Aylin.

O fostă concurentă Mireasa a născut o fetiță. Primele imagini cu cel de-al doilea copil al său

„În clipa în care te-am văzut , am înțeles ca inima unei mame poate iubi mai mult decât credea posibil .Sunt împlinită ca femeie , ca mamă , tatăl tău este fericit iar frățiorul tău Elyas abia așteaptă să te țină în brațe.Familia noastră este acum completă. Bine ai venit pe lume Aylin Elena!”, a transmis Claudia pe rețelele sociale.

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Claudia a dat vestea celei de-a doua sarcini în ziua în care a împlinit 38 de ani.

„Ziua mea a început atât de frumos, cu îmbrățișările lui Elyas și ale soțului meu , care îmi cântau La mulți ani ! 🥳 eu eram așa fericită și voiam să le spun dar m-am abținut, mi-a fost așa de greu 😥.Am creat un moment pentru ei de ziua mea căci cel mai frumos cadou 🎁 eu l-am primit de la Dumnezeu, când mă trezesc și sunt sănătoasă, am familia lângă mine e darul pe care îl primesc zi de zi de la Dumnezeu! 🙏minunile există, mi-am dorit ca de ziua mea să primesc vestea unui nou membru al familiei noastre! Dumnezeu există căci s-a întâmplat! Ce face și mai special momentul ? Am organizat cum să spun vestea , am stat toată ziua cu sufletul la gură și eram atât de entuziasmată ca să spun Tuturor dar m-am abținut căci am muncit la aceasta surpriza cu câțiva dintre oamenii dragi! (...) Bunicii, nașii, toți cei care ați fost langa noi fizic sau cu sufletul,va multumesc! Ziua mea nu putea fi mai perfectă decât atât ! Multumesc VIAȚA pentru cei 38 ani, toți ai mei”, a scris aceasta pe Instagram alături de un carusel cu imagini emoționate.

Claudia Shik a fost concurentă în cadrul sezonului 2 Mireasa. Chiar dacă nu și-a găsit jumătatea în emisiune, bruneta și-a întemeiat o familie în afara casei Mireasa. Este căsătorită și are 2 copii.

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