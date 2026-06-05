Mireasa, sezon 13. Giulia a invocat despărțirea de Alexandru. Ce s-a întâmplat în gală: „Eu nu mai vreau”

Giulia a invocat despărțirea de Alexandru în gala Mireasa de pe 5 iunie 2026. Anterior, băiatul a avut o discuție cu mama lui.

Mama lui Alexandru i-a reproșat fiului că din cauza alegerilor sale și relației lui cu Giulia, toată familia are probleme. Doamna Ionela i-a spus fiului că are tensiune mare, că tatăl lui zace în pat, la fel și bunicii, iar sora este marginalizată la școală. Foarte afectată de cuvintele spuse de doamna Ionela, Giulia a invocat despărțirea de logodnic.

Giulia a invocat despărțirea de Alexandru. Ce s-a întâmplat în gala Mireasa: „Eu nu mai doresc să continui”

„Cred că mai bine ar fi pentru familia lui și pentru toți, să ne oprim din relația asta. I-am făcut familia de râs, dar eu nu mai mai vreau. Eu nu mai doresc să continui această relație. Simt că sunt ultimul om de pe Pământ”, a spus Giulia

„Nu vreau să iau o decizie acum”, a spus Alexandru.

Doamna Ionela și Alexandru au avut o conversație telefonică:

„Eu sunt foarte afectată, și tatăl tău și tot neamul. Mă crezi că mi-e rușine să ies afară din casă. Toată lumea râde. Rău de tot s-a ajuns. Câți mă salutau, acum mă tratează cu spatele. Toți copiii râd de sora ta la scoală. Fata noastră e terminată, e distrusă. Tu te-ai gândit la noi?”, a spus mama lui Alexandru.

„Sunteți foarte afectați, stați în pat și citiți comentariile. Ca și cum eu te-am băgat în pământ și te-am făcut de râs”, a spus Alexandru.

Întrebat dacă va sta cu GIulia când va ieși în competiție, Alexandru i-a răspuns mamei: „E ceva garantat în viața asta? Tu ești 100% că eu rămân cu Giulia?”.