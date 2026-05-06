Mireasa, sezon 13. Cine este Emilia, noua concurentă. Se descrie ca fiind spontană și sigură pe ea

Emilia Filigean are 23 de ani, este zodia Taur și vine din Novaci, județul Gorj. Tânăra a intrat în casa Mireasa în calitate de concurentă a sezonului 13.

Emilia, noua concurentă din sezonul 13 Mireasa se descrie ca fiind o persoană spontană, sigură pe ea și amuzantă. Îi place să călătorească, sa citească și să danseze în timpul liber. De profesie este însoțitoare de zbor, după ce a absolvit un curs în Madrid. Este singură la părinți și are o relație bună cu părinții ei. Până la 23 de ani a avut 2 relații serioase: una mai complicată, iar cealaltă mai frumoasă.

Cine este Emilia, noua concurentă de la Mireasa. Ce băiat a ales pentru un date, la scurt timp după ce a intrat în competiție. O altă fată s-a întristat vizibil

„Până acum am avut 2 relații serioase. Ultima relație a durat un an și jumătate. S-a terminat pentru că nu eram pe aceeași lungime de undă. Eu îmi doream să fiu în altă țară în fiecare lună. Bărbatul potrivit mie ar trebui să fie sigur pe el, independent, puțin flexibil în privința locului unde o să locuim.

Când a intrat în casa Mireasa, Emilia a precizat că a avut un băiat în minte, însă a doua zi, după ce a interacționat cu toți concurenții, părerea i s-a schimbat, altcineva atrăgându-i atenția. Chiar dacă nu a vrut să dea numele băiatului cu care crede că se potrivește, aceasta l-a ales pentru un date pe Răzvan.

Răzvan a precizat că din punct de vedere fizic, Emilia este potrivită pentru el. Paula s-a întristat vizibil.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.