Mireasa, sezon 13. Cine este Paula. A avut două relații toxice, care i-au lăsat traume sufletești. Ce a povestit fata

Paula Mușat are 26 de ani, este zodia Gemeni și s-a născut în Bacău, însă locuiește în Brașov. La Mireasa, tânăra vrea să găsească un bărbat onest.

În gala Mireasa de pe 23 ianuarie 2026 atât concurenții cât și telespectatorii au cunoscut-o mai bine pe Paula, prin intermediul cărții sale de vizită. Paula se numără printre cele 10 fete care au intrat în casa Mireasa la începutul sezonului 13.

Cine este Paula din sezonul 13 Mireasa. A avut două relații toxice, care i-au lăsat traume sufletești. Ce a mai povestit fata

Paula este studentă la Master, Resurse Umane și în viitor vrea să își deschidă propria afacere.

Tânăra a avut în plan amoros câteva episoade nefaste. „Am avut 2 relații și ambele au fost destul de toxice pentru mine și chiar au fost și dezamăgitoare și am și suferit mult. Tattăl meu a vrut să intervină inițial în prima mea relație, care a fost acum 4 ani. A vrut să intervină pentru că fostul iubit m-a căutat pe stradă și mi-a pus mâna în gât pe stradă, iar ulterior nu am mai dat de el pentru că a părăsit țara, iar în a doua relație a intervenit pentru că am ajuns în depresie. Din ambele relații am ieșit cu traume sufletești și emoționale și îmi doresc ca emisiunea Mireasa să mă facă să trec peste ele. Mi-aș dori ca viitorul partener să fie înalt, bine făcut. Nu aș mai putea accepta înșelatul, minciuna și lipsa de respect. Părinții mei își doresc să-mi găsesc un partener educat, școlit”, a povestit Paula

