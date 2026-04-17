Mireasa, sezon 13. Cine este Raluca, noua concurentă. Are un frate geamăn și se descrie ca fiind foarte amuzantă și deșteaptă

Raluca, noua concurentă a sezonului 13 Mireasa, și-a prezentat cartea de vizită. Tânăra a vorbit despre pasiunile sale, despre familia sa, dar și despre fosta relație în care a îndurat un comportament toxic.

Raluca are 25 de ani, este absolventă de Politehnică, a terminat masterul pe ingineria calității. este content creator în cadrul unei firme, are și o mică afacere în care vinde produse coreene. Îi place să spună monologuri, poezii, e o persoană creativă. A participat la iUmor în sezonul 13 și a ajuns până la semifinală. Pasiunea pentru scenă a venit încă din copilărie când pleca la țară, cânta și își imagina că e artistă.

Raluca are un frate geamăn cu care se înțelege perfect.

Cine este Raluca, noua concurentă. Are un frate geamăn și se consideră o femeie foarte amuzantă și deșteaptă. Ce a povestit despre fosta relație: „Era gelos, manipulator, mă controla”

„Relația mea cu mama e minunată, e prietena mea cea mai bună. Mai nou am reluat legătura cu tatăl meu care nu a fost prezent în trecut. Eu nu am simțit nevoia unui tată pentru că l-am avut pe tataia până la 22 de ani și l-am considerat ca pe un tată. Tatăl meu m-a căutat mai mulți ani, dar eu nu l-am acceptat, până într-o zi când am decis să-i dau o șansă”, a povestit Raluca.

„Ultima relație s-a terminat cu 8 luni înainte de a veni la Mireasa: „S-a încheiat pentru că nu ne-am mai înțeles. El nu m-a mai înțeles pe mine. Sunt mai mare decât el cu 4 ani și vârsta își spune cuvântul. În ultimele luni eu am tras de relație. Era gelos, manipulator, mă controla, îmi știa parolele, controla unde merg, cum îmi fac unghiile, cu cine ies, ce mănânc, cât mănânc. Mi-am încheiat socotelile cu el definitiv, chiar dacă el mă urmărește pe rețelele sociale sub conturi false”, a povestit Raluca. Fata a spus că este pregătită pentru o nouă relație.

Ralucăi îi plac bărbații deștepți, amuzanți, iubitori, care se îmbracă bine, arată bine, vorbăreți, care fac bani, au suflet bun și inimă curată.

Concurenta Mireasa se consideră o femeie frumoasă, deșteaptă, care se îmbracă frumos, o femeie bună, foarte amuzantă, curajoasă, muncitoare și descurcăreață.

