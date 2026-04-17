Mireasa, sezon 13. Ce note au primit Raluca, Denis și Ciprian după ce au intrat în competiție. Cine a dat 10

Potrivit tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii, noii concurenți au primit note după intrarea lor în competiție. Denis și Ciprian s-au aflat sub lupa fetelor care au dat note, în timp ce Raluca a primit note de la băieți.

Raluca, Denis și Ciprian sunt cei trei noi concurenți care au intrat în casa Mireasa în ediția de pe 16 aprilie 2026. La Capricii există tradiția notelor. Băieții dau note pentru o nouă concurentă, iar fetele dau note pentru un nou concurent.

Raluca, Denis și Ciprian au primit note de la concurenții din sezonul 13 Mireasa. S-au dat și note de 10. Larisa i-a dat 10 lui Ciprian, iar Raluca a primit 10 de la Răzvan și Marian.

Ce note a primit Ciprian de la concurentele din casa Mireasa

Pentru Ciprian notele fetelor au fost:

Roxana : nota 9

Giulia: nota 5

Daniela: nota 9

Ema: nota 7

Amalia: nota 7

Paula: nota 8

Claudia: nota 9,20

Anna: nota 9,50

Larisa: nota 10: „Am avut o discuție înainte și mi-a făcut plăcere”

Raluca: nota 9

„Sunt foarte mulțumit. Nu cred că au fost toate sincere, dar nu aș vrea să comentez momentan. Mă văd câștigătorul acestui sezon”, a spus Ciprian.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine este Ciprian, noul concurent. Tânărul practică lupte și se consideră perseverent, empatic și credincios

Ce note a primit Denis de la concurentele din casa Mireasa

Pentru Denis notele fetelor au fost:

Roxana: nota 9

Giulia: nota 5

Daniela: nota 9

Ema: nota 7

Amalia: nota 7

Paula: nota 8

Claudia: 9,50

Anna: nota 8

Larisa: nota 9

Raluca: nota 9,50

Denis s-a declarat mulțumit de note și a atras atenția că Raluca nu apucase să-i dea nota.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine este Denis, noul concurent. Tânărul este model și luptător și călătorește mult

Ce note a primit Raluca de la concurenții din casa Mireasa

Pentru Raluca notele băieților au fost:

Răzvan: nota 10

Denis: nota 7

Marian: nota 10

Daniel: nota 8,50

Ciprian: nota 9,25

Sebastian: nota 6

Darius: nota 8

Alexandru: nota 5

Dorian: nota 9

Alan: nota 7

„Mă așteptam și la note mai mici pentru că unii băieți sunt în relație. Sunt mulțumită din partea băieților care sunt singuri!”, a spus Raluca.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Raluca, noua concurentă, a intrat în emisiune. Ce băiat înalt spune că i-a atras atenția