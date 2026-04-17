Mireasa, sezon 13. Ce note au primit Raluca, Denis și Ciprian după ce au intrat în competiție. Cine a dat 10

Mireasa, sezon 13. Ce note au primit Raluca, Denis și Ciprian după ce au intrat în competiție. Cine a dat 10

Potrivit tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii, noii concurenți au primit note după intrarea lor în competiție. Denis și Ciprian s-au aflat sub lupa fetelor care au dat note, în timp ce Raluca a primit note de la băieți. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 11:09 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 11:26

Raluca, Denis și Ciprian sunt cei trei noi concurenți care au intrat în casa Mireasa în ediția de pe 16 aprilie 2026. La Capricii există tradiția notelor. Băieții dau note pentru o nouă concurentă, iar fetele dau note pentru un nou concurent.

Raluca, Denis și Ciprian au primit note de la concurenții din sezonul 13 Mireasa. S-au dat și note de 10. Larisa i-a dat 10 lui Ciprian, iar Raluca a primit 10 de la Răzvan și Marian.

Ce note a primit Ciprian de la concurentele din casa Mireasa

Pentru Ciprian notele fetelor au fost:

Roxana : nota 9

Giulia: nota 5

Daniela: nota 9

Ema: nota 7

Amalia: nota 7

Paula: nota 8

Claudia: nota 9,20

Anna: nota 9,50

Larisa: nota 10: „Am avut o discuție înainte și mi-a făcut plăcere”

Raluca: nota 9

„Sunt foarte mulțumit. Nu cred că au fost toate sincere, dar nu aș vrea să comentez momentan. Mă văd câștigătorul acestui sezon”, a spus Ciprian.

Ce note a primit Denis de la concurentele din casa Mireasa

Pentru Denis notele fetelor au fost:

Roxana: nota 9

Giulia: nota 5

Daniela: nota 9

Ema: nota 7

Amalia: nota 7

Paula: nota 8

Claudia: 9,50

Anna: nota 8

Larisa: nota 9

Raluca: nota 9,50

Denis s-a declarat mulțumit de note și a atras atenția că Raluca nu apucase să-i dea nota.

Ce note a primit Raluca de la concurenții din casa Mireasa

Pentru Raluca notele băieților au fost:

Răzvan: nota 10

Denis: nota 7

Marian: nota 10

Daniel: nota 8,50

Ciprian: nota 9,25

Sebastian: nota 6

Darius: nota 8

Alexandru: nota 5

Dorian: nota 9

Alan: nota 7

„Mă așteptam și la note mai mici pentru că unii băieți sunt în relație. Sunt mulțumită din partea băieților care sunt singuri!”, a spus Raluca.

Raluca, Denis și Ciprian
