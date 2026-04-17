Mireasa, sezon 13. Ce note au primit Raluca, Denis și Ciprian după ce au intrat în competiție. Cine a dat 10

Raluca, Denis și Ciprian sunt cei trei noi concurenți care au intrat în casa Mireasa în ediția de pe 16 aprilie 2026. La Capricii există tradiția notelor. Băieții dau note pentru o nouă concurentă, iar fetele dau note pentru un nou concurent.
Raluca, Denis și Ciprian au primit note de la concurenții din sezonul 13 Mireasa. S-au dat și note de 10. Larisa i-a dat 10 lui Ciprian, iar Raluca a primit 10 de la Răzvan și Marian.
Ce note a primit Ciprian de la concurentele din casa Mireasa
Pentru Ciprian notele fetelor au fost:
Roxana : nota 9
Giulia: nota 5
Daniela: nota 9
Ema: nota 7
Amalia: nota 7
Paula: nota 8
Claudia: nota 9,20
Anna: nota 9,50
Larisa: nota 10: „Am avut o discuție înainte și mi-a făcut plăcere”
Raluca: nota 9
„Sunt foarte mulțumit. Nu cred că au fost toate sincere, dar nu aș vrea să comentez momentan. Mă văd câștigătorul acestui sezon”, a spus Ciprian.
Ce note a primit Denis de la concurentele din casa Mireasa
Pentru Denis notele fetelor au fost:
Roxana: nota 9
Giulia: nota 5
Daniela: nota 9
Ema: nota 7
Amalia: nota 7
Paula: nota 8
Claudia: 9,50
Anna: nota 8
Larisa: nota 9
Raluca: nota 9,50
Denis s-a declarat mulțumit de note și a atras atenția că Raluca nu apucase să-i dea nota.
Ce note a primit Raluca de la concurenții din casa Mireasa
Pentru Raluca notele băieților au fost:
Răzvan: nota 10
Denis: nota 7
Marian: nota 10
Daniel: nota 8,50
Ciprian: nota 9,25
Sebastian: nota 6
Darius: nota 8
Alexandru: nota 5
Dorian: nota 9
Alan: nota 7
„Mă așteptam și la note mai mici pentru că unii băieți sunt în relație. Sunt mulțumită din partea băieților care sunt singuri!”, a spus Raluca.
